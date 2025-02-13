В Тюмени выступит стендап-комик Виктор Комаров

Комик выступит 8 апреля
В Тюмени с концертом выступит стендап-комик Виктор Комаров. Анонс мероприятия опубликован на сайте «Яндекс Афиша».
«Виктор Комаров — один из самых опытных комиков в стране. Уйдя с известного телеканала, Виктор начал сольную карьеру, активно ведет свои соцсети, а еще неизменно круто общается со зрителями и выдает прекрасные монологи на понятные миллионам темы»,— говорится в анонсе мероприятия.
Комик не впервые приезжает в Тюмень. Премьера новой программы состоится 8 апреля.
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