В Тюмени выступит стендап-комик Виктор Комаров

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Комик выступит 8 апреля
Комик выступит 8 апреля Фото:

В Тюмени с концертом выступит стендап-комик Виктор Комаров. Анонс мероприятия опубликован на сайте «Яндекс Афиша».

«Виктор Комаров — один из самых опытных комиков в стране. Уйдя с известного телеканала, Виктор начал сольную карьеру, активно ведет свои соцсети, а еще неизменно круто общается со зрителями и выдает прекрасные монологи на понятные миллионам темы»,— говорится в анонсе мероприятия.

Комик не впервые приезжает в Тюмень. Премьера новой программы состоится 8 апреля.

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В Тюмени с концертом выступит стендап-комик Виктор Комаров. Анонс мероприятия опубликован на сайте «Яндекс Афиша». «Виктор Комаров — один из самых опытных комиков в стране. Уйдя с известного телеканала, Виктор начал сольную карьеру, активно ведет свои соцсети, а еще неизменно круто общается со зрителями и выдает прекрасные монологи на понятные миллионам темы»,— говорится в анонсе мероприятия. Комик не впервые приезжает в Тюмень. Премьера новой программы состоится 8 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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