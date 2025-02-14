Бизнесмен из Троицка Челябинской области Борис Спиридонов считает необходимым отпустить на свободу Полину Иосифову, организовавшую на него покушение в 2024 году. В Челябинском облсуде 14 февраля девушка пытается изменить приговор к четырем годам колонии на условное наказание, передает корреспондент URA.RU.
«Иосифову надо отпустить. Она уже выстрадала свое, я с этим согласен, но настаиваю на том, что данное дело расследовано не полноценно», — заявил Спиридонов в зале суда. Мужчина впервые пришел на заседание по делу о покушении на него.
Как заявил Спиридонов, он забрал полтора миллиона (именно эта сумма назначена судом как моральная компенсация) через почту тремя переводами. Однако, по словам бизнесмена, ему не были выданы извещения, на которых бы значился отправитель. По его мнению, деньги могут потребовать обратно
Девушку подключили по видеоконференцсвязи. Во время прений она и ее мать, которая не пропустила ни одного слушанья, не смогли сдержать слез. Она заявила, что раскаивается. Защитники подсудимой также настаивают на смягчении приговора, считая наказание чрезмерно суровым. Однако прокурор отметила, что решение Южноуральского горсуда было обосновано, и не согласна с мнением адвокатов.
Сторона защиты предоставила суду благодарность за пожертвование в 46 тысяч рублей на лечение ребенка, покупку детских кроваток и передачу личного автомобиля на нужды СВО. Благотворительностью Иосифова занялась после приговора, тогда же был оформлен автомобиль, а средства передала через доверенные лица.
Они также отметили, что на решение Иосифовой организовать покушение повлиял ее молодой возраст и обстоятельства. В числе доводов на смягчение приговора также прозвучало состояние здоровья девушки, ее желание возместить моральный вред и помощь СВО.
«Я признала вину в полном объеме и подтвердила свои показания в суде. Условия досудебного соглашения я выполнила и продолжаю его исполнять. У меня была работа, которая мне нравилась и есть семья. После прожитой встряски я больше не буду так жить. Я мечтаю стать женой и мамой, теперь моя мечта осуществиться. Я скоро выйду замуж. Это крик моей души, я прошу вас о гуманности», — заявила в прениях Иосифова.
В феврале прошлого года сотрудники УФСБ по региону задержали Полину Иосифову в момент передачи денег исполнителям, которые должны были убить Спиридонова. Организатора преступления удалось вычислить с помощью проведенной спецоперации. Покушение планировалось на ключевого свидетеля по делу о коррупции в мэрии Троицка, однако сотрудники ФСБ заменили Спиридонова подставным лицом. Когда киллеров задержали, заявили о гибели бизнесмена.
Иосифова решила сотрудничать со следствием. Она признала вину и подписала досудебное соглашение. Южноуральский горсуд отправил ее в колонию общего режима на четыре года. Следствие связывало ее с другим троицким бизнесменом Дмитрием Виноградовым. На данный момент Дмитрий Виноградов, наряду с однофамильцем, бывшим мэром города Александром, фигурирует в деле о коррупции.
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