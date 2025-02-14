14 февраля 2025

Как в Кургане поедут автобусы из-за перекрытия движения в районе ТРЦ «Рио»

В Кургане на три дня изменят автобусные маршруты
© Служба новостей «URA.RU»
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Семь автобусных маршрутов изменят схему движения
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения Фото:

В Кургане в понедельник из-за ремонтных работ будет перекрыто движение в районе ТРЦ «Рио» по улице Невежина от Свердлова до Коли Мяготина. Участок дороги закроют 17 февраля с 8:00, а откроют 19 февраля в 20:00. В связи с этим автобусы изменят маршруты, сообщает «Транспортное управление».

«Движение автобусов будет осуществляться по улицам: №№ 18, 51, 55, 58, 62 — по улицам К. Мяготина, Войкова, Свердлова Бажова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. №№ 36, 91 — по улицам Пушкина, Войкова, К. Мяготина и далее по маршруту в обоих направлениях», — сообщает «Транспортное управление». Пассажиры смогут сесть и выйти на любой остановке, какие есть по пути.

Перекрытие движения на улице Тимофея Невежина в Кургане связано с необходимостью проведения монтажных работ. Ранее Госавтоинспекция информировала о том, что улица будет закрыта, что потребует от водителей планирования альтернативных маршрутов.

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В Кургане в понедельник из-за ремонтных работ будет перекрыто движение в районе ТРЦ «Рио» по улице Невежина от Свердлова до Коли Мяготина. Участок дороги закроют 17 февраля с 8:00, а откроют 19 февраля в 20:00. В связи с этим автобусы изменят маршруты, сообщает «Транспортное управление». «Движение автобусов будет осуществляться по улицам: №№ 18, 51, 55, 58, 62 — по улицам К. Мяготина, Войкова, Свердлова Бажова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. №№ 36, 91 — по улицам Пушкина, Войкова, К. Мяготина и далее по маршруту в обоих направлениях», — сообщает «Транспортное управление». Пассажиры смогут сесть и выйти на любой остановке, какие есть по пути. Перекрытие движения на улице Тимофея Невежина в Кургане связано с необходимостью проведения монтажных работ. Ранее Госавтоинспекция информировала о том, что улица будет закрыта, что потребует от водителей планирования альтернативных маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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