У экс-сотрудника пермского УФСБ, отправленного в колонию, отобрали элитный Mercedes и золото

У осужденного экс-майора пермского УФСБ конфисковали Mercedes и золото

24 декабря 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

С Царегородцева взыскали 137 млн рублей в пользу государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский гарнизонный военный суд постановил конфисковать имущество экс-сотрудника краевого УФСБ Григория Царегородцева. С него также взыскали 137 млн рублей в пользу государства, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Конфисковать Mercedes-Benz E-класса, 52 тысячи долларов, золотые слитки, двухкомнатную квартиру в Перми, машиноместо и три земельных участка в Пермском районе. Взыскать 137 млн рублей в пользу государства», — передает корреспондент URA.RU. Сегодня Царегородцеву огласили приговор — он получил восемь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима и штраф в размере 160 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что на что тесть Царегородцева Сергей Цитко тратил деньги, которые передавал ему зять. Он купил 52 тысячи долларов, золотые слитки, автомобиль Mercedes, квартиру, парковочное место, кладовку в доме на улице Чернышевского, 20 в Перми. Также он потратил их на строительство зданий и благоустройство трех земельных участков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский гарнизонный военный суд постановил конфисковать имущество экс-сотрудника краевого УФСБ Григория Царегородцева. С него также взыскали 137 млн рублей в пользу государства, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Конфисковать Mercedes-Benz E-класса, 52 тысячи долларов, золотые слитки, двухкомнатную квартиру в Перми, машиноместо и три земельных участка в Пермском районе. Взыскать 137 млн рублей в пользу государства», — передает корреспондент URA.RU. Сегодня Царегородцеву огласили приговор — он получил восемь лет и шесть месяцев в колонии строгого режима и штраф в размере 160 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что на что тесть Царегородцева Сергей Цитко тратил деньги, которые передавал ему зять. Он купил 52 тысячи долларов, золотые слитки, автомобиль Mercedes, квартиру, парковочное место, кладовку в доме на улице Чернышевского, 20 в Перми. Также он потратил их на строительство зданий и благоустройство трех земельных участков.