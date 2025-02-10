Осужденный за взятку экс-майор пермского УФСБ не стал обжаловать приговор

Бывший сотрудник УФСБ России по Пермскому краю Григорий Царегородцев не стал обжаловать приговор. Срок подачи апелляционной жалобы истек 10 февраля, сообщила пресс-служба Пермского гарнизонного военного суда.
«Срок, когда адвокаты Григория Царегородцева могли подать апелляционную жалобу на решение первой инстанции, истек 10 февраля. Приговор вступил в законную силу», — на данные ведомства ссылается Properm.
Приговор лишенному звания экс-силовику огласили в декабре прошлого года. Царегородцев получил восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 160 млн рублей. У него конфисковали элитный Mercedes, 52 тысячи долларов, золотые слитки, двухкомнатную квартиру в Перми, машиноместо и три земельных участка в Пермском районе. Также в пользу государства взыскали 137 млн рублей.
Следствие доказало, что осужденный получал от хакеров деньги в обмен на покровительство. Сам Царегородцев заявлял, что обманул хакеров и не собирался им помогать. Он признавал только вину в мошенничестве, а дело просил переквалифицировать.
Еще до вынесения приговора бывший сотрудник УФСБ сообщил о подписании контракта с Минобороны России. Вероятно, именно с этим решением связан отказа обжаловать вердикт суда.
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