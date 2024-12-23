23 декабря 2024

Повторный приговор экс-майору пермского УФСБ мягче предыдущего

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Царегородцева отправили в колонию на 8,5 года Фото:

Экс-сотрудника краевого УФСБ Григория Царегородцева повторно признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, но приговор мягче, чем предыдущий. Как передает корреспондент URA.RU, судья Пермского гарнизонного военного суда Никита Трифонов назначил меньший штраф для экс-майора ФСБ, чем был при первом приговоре.

«Признать Царегородцева Григория Владимировича виновным в получении взятки в особо крупном размере. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Назначить Царегородцеву штраф в размере 160 млн рублей и лишить звания», — передает слова Трифонова корреспондент URA.RU. В первый раз Царегородцеву был назначен штраф в размере 320 млн, но апелляционная инстанция отменила приговор, и дело было направлено на новое рассмотрение.

Царегородцев признан виновным в том, что получил от хакеров 160 млн рублей. Часть денег он получил за общее покровительство их деятельности, а 100 млн за то, что поможет им избежать уголовной ответственности. Сам Царегородцев уверяет, что не собирался помогать хакерам и это было мошенничество. Это уже второй приговор Царегородцеву. Первый раз его отправили в колонию на девять лет и дали 320 млн штраф. Решение было отменено апелляционной инстанцией, а дело направлено на новое рассмотрение.

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Экс-сотрудника краевого УФСБ Григория Царегородцева повторно признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, но приговор мягче, чем предыдущий. Как передает корреспондент URA.RU, судья Пермского гарнизонного военного суда Никита Трифонов назначил меньший штраф для экс-майора ФСБ, чем был при первом приговоре. «Признать Царегородцева Григория Владимировича виновным в получении взятки в особо крупном размере. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Назначить Царегородцеву штраф в размере 160 млн рублей и лишить звания», — передает слова Трифонова корреспондент URA.RU. В первый раз Царегородцеву был назначен штраф в размере 320 млн, но апелляционная инстанция отменила приговор, и дело было направлено на новое рассмотрение. Царегородцев признан виновным в том, что получил от хакеров 160 млн рублей. Часть денег он получил за общее покровительство их деятельности, а 100 млн за то, что поможет им избежать уголовной ответственности. Сам Царегородцев уверяет, что не собирался помогать хакерам и это было мошенничество. Это уже второй приговор Царегородцеву. Первый раз его отправили в колонию на девять лет и дали 320 млн штраф. Решение было отменено апелляционной инстанцией, а дело направлено на новое рассмотрение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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