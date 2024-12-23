Экс-сотрудник Пермского ФСБ, обвиняемый в получении многомилионной взятки, выступил с речью в суде

Майор пермского УФСБ Григорий Царегородцев выступил с речью в прениях сторон. Он полностью признал вину в мошенничестве, но отказался от получения взятки и просит суд переквалифицировать дело. Слова Царегородцева передает корреспондент URA.RU из зала Пермского гарнизонного военного суда.
«Оперативная деятельность — это искусство, где в качестве инструмента выступают люди. Иногда люди могут воспринимать взаимодействие с тобой, как дружбу или даже мнимое покровительство. Разубеждение их в этом может привести к снижению эффективности общения или прекращению его в целом. В материалах дела основными доказательствами являются мои показания. Имея юридическое образование, я мог понимать и оценивать свои действия, как мошенничество, а не получение взятки. В мои обязанности никогда не входило курирование сотрудников МВД, которые привлекли свидетелей-заявителей к ответственности. Я оступился, совершил ошибку, в чем раскаиваюсь. Воспользовался страхом тех, кто дал мне деньги. Я не получал взятку от заявителей. Я не мог осуществлять покровительство заявителей. Они в суде сказали, что разочарованы тем, что я не помог им. Я полностью признаю вину по ч. 4 ст. 159 („Мошенничество“)», — произнес Царегородцев.
Адвокаты бывшего сотрудника ФСБ также попросили переквалифицировать дело со статьи о получении взятки на мошенничество. По мнению стороны обвинения, Царегородцева следует признать виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Это уже вторые прения сторон по делу Царегородцева, ранее он был признан виновным в получении взятки, но апелляция отменила приговор и направила его на новое рассмотрение. Царегородцева судят за то, что он покровительствовал пермским хакерам и обещал им за 160 млн рублей помочь избежать уголовной ответственности.
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