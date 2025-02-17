В Кургане два автобуса ПАЗ столкнулись возле торгово-развлекательного центра «Пушкинский». На месте работает машина реанимации. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Также на месте аварии побывал корреспондент агентства.
«Два автобуса столкнулись. Приехала реанимация, медики ходят. Один автобус в ограждение впечатался», — сообщили очевидцы и прислали видео с места происшествия в бот обратной связи.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что ДТП случилось на перекрестке Пушкина — Криволапова. Водитель одного из автобусов выезжал на главную улицу и не пропустил идущий по ней ПАЗ. После столкновения виновника аварии отбросило в ограждение.
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