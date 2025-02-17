Два автобуса устроили ДТП возле ТЦ «Пушкинский» в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Кургана столкнулись два ПАЗа
В центре Кургана столкнулись два ПАЗа Фото:

В Кургане два автобуса ПАЗ столкнулись возле торгово-развлекательного центра «Пушкинский». На месте работает машина реанимации. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Также на месте аварии побывал корреспондент агентства.

«Два автобуса столкнулись. Приехала реанимация, медики ходят. Один автобус в ограждение впечатался», — сообщили очевидцы и прислали видео с места происшествия в бот обратной связи. 

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что ДТП случилось на перекрестке Пушкина — Криволапова. Водитель одного из автобусов выезжал на главную улицу и не пропустил идущий по ней ПАЗ. После столкновения виновника аварии отбросило в ограждение. 

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В Кургане два автобуса ПАЗ столкнулись возле торгово-развлекательного центра «Пушкинский». На месте работает машина реанимации. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Также на месте аварии побывал корреспондент агентства. «Два автобуса столкнулись. Приехала реанимация, медики ходят. Один автобус в ограждение впечатался», — сообщили очевидцы и прислали видео с места происшествия в бот обратной связи.  На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что ДТП случилось на перекрестке Пушкина — Криволапова. Водитель одного из автобусов выезжал на главную улицу и не пропустил идущий по ней ПАЗ. После столкновения виновника аварии отбросило в ограждение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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