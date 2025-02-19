19 февраля 2025

Самые высокооплачиваемые вакансии на «Курганстальмосте». Список

На «Курганстальмосте» набирают сварщиков и слесарей на зарплату до 180 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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«Курганстальмост» набирает работников на зарплату до 180 тысяч рублей
«Курганстальмост» набирает работников на зарплату до 180 тысяч рублей Фото:

На завод «Курганстальмост» набирают сварщиков, слесарей и операторов автоматических и полуавтоматических линий станков. Работникам готовы платить зарплату от 100 до 180 тысяч рублей в месяц. Подробнее об этих и других вакансиях — в материале корреспондента URA.RU.

«Если у человека нет опыта работы, то он может пройти обучение на предприятии. При заводе функционирует участок подготовки рабочих. Во время обучения сотрудники получают стипендию»,— сообщили URA.RU в пресс-службе завода.

Электрогазосварщики на автоматических и полуавтоматических машинах — до 180 тысяч

Требования: среднее профессиональное (специальное) образование, опыт работы от трех лет. Квалификация — не ниже третьего разряда.

Обязанности: варить нестандартные, многопроходные швы. Уметь читать чертежи и работать с ГОСТами на сварку.

График работы: 4/2

Слесари по сборке металлоконструкций — до 160 тысяч

Требования: среднее профессиональное (специальное) образование, опыт работы по профессии не менее одного года. Быть готовым к обучению на смежные профессии.

Обязанности: умение работать шлифмашинкой и борфрезой. Заниматься зачисткой металлоконструкций (устранять дефекты сварки, скруглять кромки. Уметь работать с чертежами.

График работы: 4/2.

Начальник бюро в отдел АСУП — от 150 тысяч

Требования: высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в инженерно-технических должностях не менее трех лет.

Обязанности: ставить задачи, разрабатывать техдокументации, модели баз данных, внедрять ПО. Заниматься обучением пользователей.

График работы: 5/2.

Оператор автоматических станков и установок — от 110 тысяч

Требования: среднее профессиональное (специальное) образование. Опыт работы от одного года.

Обязанности: работать на машинах с программным управлением (CRM,DRM), заниматься вспомогательными работами в цехе.

График работы: 4/2 или 2/2

Мастеры-комплектовщики — от 100 рублей

Требования: среднее профессиональное (специальное) или высшее образование, опыт работы по профессии от одного года. Приветствуется наличие аттестации по промышленной безопасности и удостоверения по охране труда.

Обязанности: устанавливать производственные сменные задания рабочим, проводить инструктаж, осуществлять проверки своевременности и качества выполнения работ.

График работы: 4/2.

Также на предприятии открыты вакансии на контролеров ОТК на зарплату до 80 тысяч рублей. Необходимы женщины-работники. Стропальщикам готовы платить от 112 тысяч, вальцовщикам — от 95 тысяч. Инженерам-программистам бюро бухгалтерского учета предлагают зарабатывать от 120 тысяч в месяц.

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На завод «Курганстальмост» набирают сварщиков, слесарей и операторов автоматических и полуавтоматических линий станков. Работникам готовы платить зарплату от 100 до 180 тысяч рублей в месяц. Подробнее об этих и других вакансиях — в материале корреспондента URA.RU. «Если у человека нет опыта работы, то он может пройти обучение на предприятии. При заводе функционирует участок подготовки рабочих. Во время обучения сотрудники получают стипендию»,— сообщили URA.RU в пресс-службе завода. Требования: среднее профессиональное (специальное) образование, опыт работы от трех лет. Квалификация — не ниже третьего разряда. Обязанности: варить нестандартные, многопроходные швы. Уметь читать чертежи и работать с ГОСТами на сварку. График работы: 4/2 Требования: среднее профессиональное (специальное) образование, опыт работы по профессии не менее одного года. Быть готовым к обучению на смежные профессии. Обязанности: умение работать шлифмашинкой и борфрезой. Заниматься зачисткой металлоконструкций (устранять дефекты сварки, скруглять кромки. Уметь работать с чертежами. График работы: 4/2. Требования: высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в инженерно-технических должностях не менее трех лет. Обязанности: ставить задачи, разрабатывать техдокументации, модели баз данных, внедрять ПО. Заниматься обучением пользователей. График работы: 5/2. Требования: среднее профессиональное (специальное) образование. Опыт работы от одного года. Обязанности: работать на машинах с программным управлением (CRM,DRM), заниматься вспомогательными работами в цехе. График работы: 4/2 или 2/2 Требования: среднее профессиональное (специальное) или высшее образование, опыт работы по профессии от одного года. Приветствуется наличие аттестации по промышленной безопасности и удостоверения по охране труда. Обязанности: устанавливать производственные сменные задания рабочим, проводить инструктаж, осуществлять проверки своевременности и качества выполнения работ. График работы: 4/2. Также на предприятии открыты вакансии на контролеров ОТК на зарплату до 80 тысяч рублей. Необходимы женщины-работники. Стропальщикам готовы платить от 112 тысяч, вальцовщикам — от 95 тысяч. Инженерам-программистам бюро бухгалтерского учета предлагают зарабатывать от 120 тысяч в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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