На завод «Курганстальмост» набирают сварщиков, слесарей и операторов автоматических и полуавтоматических линий станков. Работникам готовы платить зарплату от 100 до 180 тысяч рублей в месяц. Подробнее об этих и других вакансиях — в материале корреспондента URA.RU.
«Если у человека нет опыта работы, то он может пройти обучение на предприятии. При заводе функционирует участок подготовки рабочих. Во время обучения сотрудники получают стипендию»,— сообщили URA.RU в пресс-службе завода.
Электрогазосварщики на автоматических и полуавтоматических машинах — до 180 тысяч
Требования: среднее профессиональное (специальное) образование, опыт работы от трех лет. Квалификация — не ниже третьего разряда.
Обязанности: варить нестандартные, многопроходные швы. Уметь читать чертежи и работать с ГОСТами на сварку.
График работы: 4/2
Слесари по сборке металлоконструкций — до 160 тысяч
Требования: среднее профессиональное (специальное) образование, опыт работы по профессии не менее одного года. Быть готовым к обучению на смежные профессии.
Обязанности: умение работать шлифмашинкой и борфрезой. Заниматься зачисткой металлоконструкций (устранять дефекты сварки, скруглять кромки. Уметь работать с чертежами.
График работы: 4/2.
Начальник бюро в отдел АСУП — от 150 тысяч
Требования: высшее профессиональное (техническое) образование, опыт работы в инженерно-технических должностях не менее трех лет.
Обязанности: ставить задачи, разрабатывать техдокументации, модели баз данных, внедрять ПО. Заниматься обучением пользователей.
График работы: 5/2.
Оператор автоматических станков и установок — от 110 тысяч
Требования: среднее профессиональное (специальное) образование. Опыт работы от одного года.
Обязанности: работать на машинах с программным управлением (CRM,DRM), заниматься вспомогательными работами в цехе.
График работы: 4/2 или 2/2
Мастеры-комплектовщики — от 100 рублей
Требования: среднее профессиональное (специальное) или высшее образование, опыт работы по профессии от одного года. Приветствуется наличие аттестации по промышленной безопасности и удостоверения по охране труда.
Обязанности: устанавливать производственные сменные задания рабочим, проводить инструктаж, осуществлять проверки своевременности и качества выполнения работ.
График работы: 4/2.
Также на предприятии открыты вакансии на контролеров ОТК на зарплату до 80 тысяч рублей. Необходимы женщины-работники. Стропальщикам готовы платить от 112 тысяч, вальцовщикам — от 95 тысяч. Инженерам-программистам бюро бухгалтерского учета предлагают зарабатывать от 120 тысяч в месяц.
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