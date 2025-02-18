В Тюменской области почтят память погибшего на СВО военкома

В Ялуторовске откроют мемориальную доску погибшего военкоме Хабарова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятную доску установят у военкомата Ялуторовска
Памятную доску установят у военкомата Ялуторовска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ялуторовске (Тюменская область) 21 февраля откроют мемориальную доску в память о военном комиссаре Родионе Хабарове, который погиб на СВО в декабре 2024 года. Об этом сообщили в администрации города.

«21 февраля в 10:00 возле здания военкомата (ул. Революции, 39) состоится открытие мемориальной доски Родиона Викторовича Хабарова, погибшего  на СВО. С декабря 2020 года по сентябрь 2024 года Родион Викторович работал в должности военного комиссара города Ялуторовск, Исетского и Ялуторовского районов Тюменской области. 3 декабря он геройски погиб при выполнении боевого задания», — рассказали в мэрии.

Родион Хабаров был посмертно награжден орденом Мужества. Его похороны состоялись 12 декабря. Ранее URA.RU подробно рассказало о биографии военного: в частности, он служил на атомной подлодке и бывал в Японии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ялуторовске (Тюменская область) 21 февраля откроют мемориальную доску в память о военном комиссаре Родионе Хабарове, который погиб на СВО в декабре 2024 года. Об этом сообщили в администрации города. «21 февраля в 10:00 возле здания военкомата (ул. Революции, 39) состоится открытие мемориальной доски Родиона Викторовича Хабарова, погибшего  на СВО. С декабря 2020 года по сентябрь 2024 года Родион Викторович работал в должности военного комиссара города Ялуторовск, Исетского и Ялуторовского районов Тюменской области. 3 декабря он геройски погиб при выполнении боевого задания», — рассказали в мэрии. Родион Хабаров был посмертно награжден орденом Мужества. Его похороны состоялись 12 декабря. Ранее URA.RU подробно рассказало о биографии военного: в частности, он служил на атомной подлодке и бывал в Японии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...