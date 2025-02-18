В Тюменской области почтят память погибшего на СВО военкома

В Ялуторовске (Тюменская область) 21 февраля откроют мемориальную доску в память о военном комиссаре Родионе Хабарове, который погиб на СВО в декабре 2024 года. Об этом сообщили в администрации города.
«21 февраля в 10:00 возле здания военкомата (ул. Революции, 39) состоится открытие мемориальной доски Родиона Викторовича Хабарова, погибшего на СВО. С декабря 2020 года по сентябрь 2024 года Родион Викторович работал в должности военного комиссара города Ялуторовск, Исетского и Ялуторовского районов Тюменской области. 3 декабря он геройски погиб при выполнении боевого задания», — рассказали в мэрии.
Родион Хабаров был посмертно награжден орденом Мужества. Его похороны состоялись 12 декабря. Ранее URA.RU подробно рассказало о биографии военного: в частности, он служил на атомной подлодке и бывал в Японии.
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