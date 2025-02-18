Курганцы собирают деньги для раненных топором женщины и ребенка

Курганцы организовали сбор денег на реабилитацию и помощь пострадавшим от нападения злоумышленника с топором в Далматово. Об этом сообщается в соцсетях. Мама ребенка Светлана Рухлова подтвердила, что сбор идет с ее согласия.
«14 февраля город Далматово содрогнулся от ужасающего происшествия. В дом семьи Рухловых ворвался мужчина с топором и сильно покалечил 12 летнего мальчика. Ребенок находится в больнице „Красный Крест“ в Кургане в стабильно тяжелом состоянии, требуются лечение и дальнейшая реабилитация. Всех неравнодушных просим о помощи... Любая сумма важна», — указано в публикации сообщества «Типичное Далматово» в соцсети «ВКонтакте».
Также в публикации указаны реквизиты матери пострадавшего ребенка — Светланы Рухловой. Она подтвердила, что сбор ведут друзья семьи с ее разрешения. Светлана говорит, что пострадавшим сыну и свекрови потребуется длительная реабилитация, пластическая хирургия, консультации психологов и других специалистов после такой травмы и шока.
В городе Далматово произошло нападение пьяного мужчины с топором на семью своих соседей, в результате которого 12-летний мальчик и его бабушка получили серьезные травмы. Ребенок находится в коме в областной больнице, бабушка лечится в местной больнице. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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