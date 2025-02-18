В ЯНАО 99,5% школьников сдали итоговое собеседование по русскому языку

В ЯНАО итоговое собеседование по русскому языку сдавали более семи тысяч школьников. Из них 99,5% успешно справились с испытанием и набрали необходимое количество баллов. Об этом сообщили в депобразования ЯНАО.
«Сегодня девятиклассники Ямала получили результаты итогового собеседования по русскому языку. 99,5% участников успешно справились с заданиями и набрали необходимое количество баллов для получения „зачета“. Напомним, что 12 февраля более 7 тысяч ямальских школьников прошли это испытание», — написано на сайте ведомства.
Для тех, кто не смог справиться с собеседованием или отсутствовал по уважительной причине выделены новые даты. Повторные экзамены пройдут 12 марта или 21 апреля.
Возможность сдавать Единый государственный экзамен по желанию появится у школьников в новых субъектах России. Предварительное количество участников ЕГЭ в 2025 году: в ДНР — 943 из 9 754 выпускников, в ЛНР — 1 604 из 6 209. В Запорожской области — 516 из 2 775, в Херсонской области — 68 из 1 318 выпускников.
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