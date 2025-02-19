Курганский перинатальный центр распахнет свои двери для всех желающих

Курганский областной перинатальный центр смогут посетить все желающие. 22 февраля в медучреждении пройдет день открытых дверей. Об этом сообщила главврач центра Татьяна Осина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Рады сообщить вам о проведении дня открытых дверей в Курганском областном перинатальном центре 22 февраля с 8:00 до 12:00. В программе — прием в поликлинике центра для пар, планирующих беременность, постановка на учет по беременности. Офлайн консультация врача акушера — гинеколога, заведующей организационно — методическим отделом Ирины Журавской по вопросам беременности и родов. Ждем всех желающих», — написала в соцсети Татьяна Осина.
Она также уточнила, что в течение всего дня гостям будут раздавать памятки и буклеты. В них можно будет ознакомиться с рекомендациями по формированию репродуктивного поведения.
Для тех, кто не сможет прийти, проведут «горячую линию». Получить ответы на любые вопросы, связанные с беременностью и родами, можно будет в тот же день, с 9:00 до 11:00 по телефону: 8 (3522) 43-73-31.
В Курганской области значительное внимание уделяется поддержке беременных женщин и молодых матерей. В 2024 году более 3,5 тысячи жителей региона воспользовались бесплатной психологической помощью, предоставляемой по ОМС. В основном это беременные или недавно родившие женщины.
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