19 февраля 2025

Экстремальные морозы надвигаются на Курганскую область

В Курганской области ожидаются морозы до 31 градуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Кургане еще продержатся
Морозы в Кургане еще продержатся Фото:

Морозы до -31 градуса ожидаются в Курганской области уже завтра, 21 февраля. Данные приводит центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Такая температура ожидается ночью на западе области», — сообщает ЦГМС. В то время как в других районах области температура будет колебаться в пределах -21…-26 градусов.

Дневные температуры также будут относительно низкими, достигая -7…-12 градусов. Синоптики подчеркивают, что такие показатели являются типичными для данного времени года в регионе, призывая жителей области к соблюдению мер предосторожности в связи с сильными морозами.

Похолодание в Курганской области началось еще 19 февраля, когда ночная температура опустилась до -28 градусов, а днем до -14 градусов. 20 февраля температура ночью достигала -25 градусов, местами до -30 градусов, днем ожидалось -9...-14 градусов. Синоптики отмечали отсутствие осадков и слабый неустойчивый ветер.

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Морозы до -31 градуса ожидаются в Курганской области уже завтра, 21 февраля. Данные приводит центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Такая температура ожидается ночью на западе области», — сообщает ЦГМС. В то время как в других районах области температура будет колебаться в пределах -21…-26 градусов. Дневные температуры также будут относительно низкими, достигая -7…-12 градусов. Синоптики подчеркивают, что такие показатели являются типичными для данного времени года в регионе, призывая жителей области к соблюдению мер предосторожности в связи с сильными морозами. Похолодание в Курганской области началось еще 19 февраля, когда ночная температура опустилась до -28 градусов, а днем до -14 градусов. 20 февраля температура ночью достигала -25 градусов, местами до -30 градусов, днем ожидалось -9...-14 градусов. Синоптики отмечали отсутствие осадков и слабый неустойчивый ветер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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