Экстремальные морозы надвигаются на Курганскую область

Морозы до -31 градуса ожидаются в Курганской области уже завтра, 21 февраля. Данные приводит центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Такая температура ожидается ночью на западе области», — сообщает ЦГМС. В то время как в других районах области температура будет колебаться в пределах -21…-26 градусов.
Дневные температуры также будут относительно низкими, достигая -7…-12 градусов. Синоптики подчеркивают, что такие показатели являются типичными для данного времени года в регионе, призывая жителей области к соблюдению мер предосторожности в связи с сильными морозами.
Похолодание в Курганской области началось еще 19 февраля, когда ночная температура опустилась до -28 градусов, а днем до -14 градусов. 20 февраля температура ночью достигала -25 градусов, местами до -30 градусов, днем ожидалось -9...-14 градусов. Синоптики отмечали отсутствие осадков и слабый неустойчивый ветер.
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