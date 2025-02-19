Местные власти ЯНАО будут нести больше ответственности при соблюдении федеральных законов

Депутаты Заксобрания ЯНАО одобрили законопроект, предусматривающий расширение полномочий органов местного самоуправления. Согласно принятому документу, представители местной власти получат право осуществлять надзор за выполнением законодательства региона в рамках действующей федеральной законодательной базы.
«Предлагаемые изменения позволят исключить несоответствия законодательства автономного округа в указанной части выше приведенным положениям федерального закона №131 и общих принципов организации органов местного самоуправления РФ. Исключить дублирование норм федерального законодательства, а также обеспечить единый общий подход в регулировании указанных вопросов», — сообщила Наталия Фиголь на заседании Заксо ЯНАО. Трансляция заседания велась на официальном сайте органа власти.
Муниципалитеты получат расширенные полномочия в ряде ключевых социальных областей, включая соцзащиту, предотвращение беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также в опеке и попечительстве. Увеличится их ответственность в выполнении задач по поддержке производителей хлеба, регулированию трудовых отношений, предоставлению льгот работникам сферы образования и культуры, а также в обеспечении доставки товаров в отдаленные населенные пункты.
«Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа», — сказано в документе на сайте окружного Заксобрания. Новый закон вступил в силу 19 февраля.
Ранее URA.RU сообщало, что на заседании окружного Заксобрания руководитель счетной палаты ЯНАО Светлана Гусева сообщила, что за 2024 год в бюджет удалось вернуть 76 млн рублей. Еще было предотвращено нарушений на сумму в 472 млн рублей.
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