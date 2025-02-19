19 февраля 2025

Местные власти ЯНАО будут нести больше ответственности при соблюдении федеральных законов

У ямальских муниципалитетов стало больше полномочий
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальским муниципалитетам добавили полномочий
Ямальским муниципалитетам добавили полномочий Фото:

Депутаты Заксобрания ЯНАО одобрили законопроект, предусматривающий расширение полномочий органов местного самоуправления. Согласно принятому документу, представители местной власти получат право осуществлять надзор за выполнением законодательства региона в рамках действующей федеральной законодательной базы.

«Предлагаемые изменения позволят исключить несоответствия законодательства автономного округа в указанной части выше приведенным положениям федерального закона №131 и общих принципов организации органов местного самоуправления РФ. Исключить дублирование норм федерального законодательства, а также обеспечить единый общий подход в регулировании указанных вопросов», — сообщила Наталия Фиголь на заседании Заксо ЯНАО. Трансляция заседания велась на официальном сайте органа власти.

Муниципалитеты получат расширенные полномочия в ряде ключевых социальных областей, включая соцзащиту, предотвращение беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также в опеке и попечительстве. Увеличится их ответственность в выполнении задач по поддержке производителей хлеба, регулированию трудовых отношений, предоставлению льгот работникам сферы образования и культуры, а также в обеспечении доставки товаров в отдаленные населенные пункты.

«Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа», — сказано в документе на сайте окружного Заксобрания. Новый закон вступил в силу 19 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что на заседании окружного Заксобрания руководитель счетной палаты ЯНАО Светлана Гусева сообщила, что за 2024 год в бюджет удалось вернуть 76 млн рублей. Еще было предотвращено нарушений на сумму в 472 млн рублей.

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Депутаты Заксобрания ЯНАО одобрили законопроект, предусматривающий расширение полномочий органов местного самоуправления. Согласно принятому документу, представители местной власти получат право осуществлять надзор за выполнением законодательства региона в рамках действующей федеральной законодательной базы. «Предлагаемые изменения позволят исключить несоответствия законодательства автономного округа в указанной части выше приведенным положениям федерального закона №131 и общих принципов организации органов местного самоуправления РФ. Исключить дублирование норм федерального законодательства, а также обеспечить единый общий подход в регулировании указанных вопросов», — сообщила Наталия Фиголь на заседании Заксо ЯНАО. Трансляция заседания велась на официальном сайте органа власти. Муниципалитеты получат расширенные полномочия в ряде ключевых социальных областей, включая соцзащиту, предотвращение беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также в опеке и попечительстве. Увеличится их ответственность в выполнении задач по поддержке производителей хлеба, регулированию трудовых отношений, предоставлению льгот работникам сферы образования и культуры, а также в обеспечении доставки товаров в отдаленные населенные пункты. «Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа», — сказано в документе на сайте окружного Заксобрания. Новый закон вступил в силу 19 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что на заседании окружного Заксобрания руководитель счетной палаты ЯНАО Светлана Гусева сообщила, что за 2024 год в бюджет удалось вернуть 76 млн рублей. Еще было предотвращено нарушений на сумму в 472 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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