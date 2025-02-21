«Драка, удаления и яркая победа»: курганские хоккеисты разгромили команду «Челны». Фото

Курганский клуб ХК «Зауралье» победил в динамичной игре команду «Челны»
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Курганцы обыграли команду «Челны»
Курганцы обыграли команду «Челны» Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганские хоккеисты 21 февраля в домашнем матче обыграли с крупным счетом клуб из города Набережные Челны. Об этом сообщили представители ХК «Зауралье». Игра была зрелищной с потасовками, удалениями и красивыми голами.

«В матче ХК „Зауралье“ с командой „Челны“ было все: обилие голов и удалений, яркие спасения вратарей, невынужденные ошибки с обеих сторон, стычки, потасовка и зрелищная драка. Курганская команда победила со счетом 5:2», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье».

Голы забили:

  • 0:1 – Олег Ломако (М. Устимкин, 13:01);
  • 1:1 - Михаил Решетько (А. Угольников, А. Ерофеев, 21:16);
  • 2:1 — Павел Тютнев (А. Ерофеев, 24:31, бол);
  • 3:1 — Илья Дервук (К. Тагиров, 30:34);
  • 4:1 – Артур Болтанов (38:18);
  • 4:2 — Адель Булатов (О. Ломако, Д. Воробьев, бол., 46:29);
  • 5:2 — Павел Тютнев (А. Комаристый, А. Ерофеев, бол., 50:39).

Ранее хоккеисты «Зауралья» из Кургана сумели победить клуб «Барс» из Казани со счетом 3:2. Команды занимают соседние места в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги и борются за попадание в плей-офф турнира. 

ХК «Зауралье» нанес поражение клубу «Челны»
ХК «Зауралье» нанес поражение клубу «Челны»
Фото:

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Курганские хоккеисты 21 февраля в домашнем матче обыграли с крупным счетом клуб из города Набережные Челны. Об этом сообщили представители ХК «Зауралье». Игра была зрелищной с потасовками, удалениями и красивыми голами. «В матче ХК „Зауралье“ с командой „Челны“ было все: обилие голов и удалений, яркие спасения вратарей, невынужденные ошибки с обеих сторон, стычки, потасовка и зрелищная драка. Курганская команда победила со счетом 5:2», — сообщается в telegram-канале ХК «Зауралье». Голы забили: Ранее хоккеисты «Зауралья» из Кургана сумели победить клуб «Барс» из Казани со счетом 3:2. Команды занимают соседние места в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги и борются за попадание в плей-офф турнира. 
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