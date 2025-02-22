Синарский райсуд Каменска-Уральского (Свердловская область) арестовал 17-летнего Дмитрия Л. — одного из трех фигурантов резонансного дела о пытках над девушками в начале января. За ходом процесса следит корреспондент URA.RU.
Дмитрий Л. пробудет в СИЗО до 4 апреля. Адвокат подростка Вячеслав Пирязев настаивал на мягкой мере пресечения. Он уверен, что арест поломает Дмитрию жизнь. В ходе слушания Дмитрий признал вину и раскаялся.
О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Компания из трех парней похитила девушек из дома, отвезла их на мойку, заперла и стала обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства записывали на видео. Подозреваемых задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли хулиганство, потом статьи ужесточили.
Давида Анашкина — старшего из компании — арестовали тоже до 4 апреля. Его друзья, пришедшие на суд, утверждают, что девушки оскорбляли Давида. Также в произошедшем участвовал его младший брат, судьбу которого сейчас решают в зале суда.
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