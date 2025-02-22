Начальство проверит каменских силовиков, проигнорировавших пытки студенток

В Каменске-Уральском СК проверит полицейских из-за пыток над студентками

23 февраля 2025 в 20:16 Размер текста - 17 +

Анатолий Надбитов пообещал родителям детально разобраться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) устроят проверку силовикам, которые задержали парней, пытавших студенток, лишь через 1,5 месяца после происшествия. В город уже приехал первый замглавы регионального управления Следственного комитета Анатолий Надбитов, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Первый замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области <…> заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера. <…> Также А. Д. Надбитовым следователям поручено дать правовую оценку действиям (возможному бездействию) должностных лиц органов системы профилактики и правоохраны», — говорится в сообщении. Кроме этого, Надбитов провел встречу с родителями пострадавших девушек. Он заверил их, что следствие детально разберется в произошедшем. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Компания из трех парней похитила девушек из дома, отвезла их на мойку, заперла и стала обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства записывали на видео. Подозреваемых задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли хулиганство, потом статьи ужесточили. Всех троих арестовали до 4 апреля. Друзья, пришедшие на суд, ранее говорили URA.RU, что пострадавшие оскорбляли Давида — это якобы и спровоцировало его на агрессию. Они также заявляют, что девушки якобы добровольно сели в машину. Полностью их версия события — по ссылке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) устроят проверку силовикам, которые задержали парней, пытавших студенток, лишь через 1,5 месяца после происшествия. В город уже приехал первый замглавы регионального управления Следственного комитета Анатолий Надбитов, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Первый замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области <…> заслушал доклад о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера. <…> Также А. Д. Надбитовым следователям поручено дать правовую оценку действиям (возможному бездействию) должностных лиц органов системы профилактики и правоохраны», — говорится в сообщении. Кроме этого, Надбитов провел встречу с родителями пострадавших девушек. Он заверил их, что следствие детально разберется в произошедшем. О ЧП в Каменске-Уральском, которое обсуждает вся страна, стало известно 21 февраля. Компания из трех парней похитила девушек из дома, отвезла их на мойку, заперла и стала обливать холодной водой, пеной и жестоко избивать. Издевательства записывали на видео. Подозреваемых задержали только после резонанса в СМИ и соцсетях. Сначала им вменяли хулиганство, потом статьи ужесточили. Всех троих арестовали до 4 апреля. Друзья, пришедшие на суд, ранее говорили URA.RU, что пострадавшие оскорбляли Давида — это якобы и спровоцировало его на агрессию. Они также заявляют, что девушки якобы добровольно сели в машину. Полностью их версия события — по ссылке.