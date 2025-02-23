США ищут новый подход к России и Украине

Соединенные Штаты пересматривают свою стратегию взаимодействия с Россией и подход к оказанию помощи Украине. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, [осуществляют] партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов. Мы реформулируем это, чтобы народ США получил отдачу от осуществленных нами громадных инвестиций», — заявил Уолтц в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что США стремятся к прекращению огня и изменяют свои методы взаимодействия с Россией.
Ранее США предложили Украине заключить соглашение о разработке полезных ископаемых. В рамках последних предложений Вашингтона Киев попросили отказаться от части доходов в пользу специального фонда, куда должно отойти 500 миллиардов долларов, чтобы закрыть перед США долг за оказанную Украине помощь в конфликте с Россией. Как в мире отреагировали на требования Трампа к Зеленскому — в материале URA.RU.
Сделку должны были подписать в последнюю неделю февраля. Однако Зеленский отказался от предложения США, заявив что Трамп требует 100% надбавки с оказанной ранее Штатами помощи Украине. Он также заявил, что не будет признавать долг.
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