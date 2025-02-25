В ЯНАО возбудили уголовное дело на уклониста от армии

В Губкинском (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.
«По данным следствия, в городе Губкинский подлежащий призыву на военную службу 22-летний мужчина, не имея законных оснований для освобождения от нее, не явился в военный комиссариат по повестке для отправки к месту прохождения службы», — сказано в yelegram-канале ведомства. В дальнейшем он отказался принимать повестки, выданные военным комиссариатом.
Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье, предусматривающей ответственность за уклонение от призыва без законных на то оснований. В настоящий момент следователи проводят все необходимые мероприятия для установления полной картины происшедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники аккредитованных IT-компаний могли получить отсрочку от армии во время весеннего призыва. Для этого им необходимо было до 5 февраля подать заявление через «Госуслуги».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!