25 февраля 2025

В ЯНАО возбудили уголовное дело на уклониста от армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина не явился по повестке в военкомат
Мужчина не явился по повестке в военкомат Фото:

В Губкинском (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.

«По данным следствия, в городе Губкинский подлежащий призыву на военную службу 22-летний мужчина, не имея законных оснований для освобождения от нее, не явился в военный комиссариат по повестке для отправки к месту прохождения службы», — сказано в yelegram-канале ведомства. В дальнейшем он отказался принимать повестки, выданные военным комиссариатом.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье, предусматривающей ответственность за уклонение от призыва без законных на то оснований. В настоящий момент следователи проводят все необходимые мероприятия для установления полной картины происшедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники аккредитованных IT-компаний могли получить отсрочку от армии во время весеннего призыва. Для этого им необходимо было до 5 февраля подать заявление через «Госуслуги».

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В Губкинском (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Губкинский подлежащий призыву на военную службу 22-летний мужчина, не имея законных оснований для освобождения от нее, не явился в военный комиссариат по повестке для отправки к месту прохождения службы», — сказано в yelegram-канале ведомства. В дальнейшем он отказался принимать повестки, выданные военным комиссариатом. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье, предусматривающей ответственность за уклонение от призыва без законных на то оснований. В настоящий момент следователи проводят все необходимые мероприятия для установления полной картины происшедшего. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники аккредитованных IT-компаний могли получить отсрочку от армии во время весеннего призыва. Для этого им необходимо было до 5 февраля подать заявление через «Госуслуги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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