26 февраля 2025

В ЯНАО посетители детской поликлиники требуют новый кабинет

Надымские родители попросили сделать отдельный кабинет для справок в поликлинике
© Служба новостей «URA.RU»
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В ямальской поликлинике не хватает кабинетов
В ямальской поликлинике не хватает кабинетов Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) возмутились очередям в кабинеты терапевтов и позавидовали другим регионам — они попросили сделать отдельный кабинет в детской поликлинике для выдачи справок, такие, по мнению ямальцев, есть в других городах. Однако администрация районной больницы отметила, что в их распоряжении нет доступных помещений.

«Мы разделяем ваши переживания и просим проявить понимание и терпение. Действительно, в детской поликлинике недостаточно площадей для расположения всех необходимых кабинетов», — сообщил сотрудник Надымской районной больницы в ответ на просьбу сделать отдельный кабинет для предоставления справок в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.

Корреспондент URA.RU обратился в депздрав округа. Специалист сообщил, что в Надымской ЦРБ действительно недостаточно площадей, однако в дополнительных кабинетах необходимости нет. «Мы реализовали проект по дистанционному заказу справок онлайн. Также справки может предоставить кабинет фельдшера, а по всем вопросам можно обратиться к заведующей детской поликлиникой Светлане Бородиной», — отметил сотрудник ямальского депздрава.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) жители не могут попасть на МРТ больше месяца даже при условии получения услуги платно. Они сообщили, что альтернативы никакой нет, так как в центральной больнице сломан компьютерный томограф.

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Жители Надыма (ЯНАО) возмутились очередям в кабинеты терапевтов и позавидовали другим регионам — они попросили сделать отдельный кабинет в детской поликлинике для выдачи справок, такие, по мнению ямальцев, есть в других городах. Однако администрация районной больницы отметила, что в их распоряжении нет доступных помещений. «Мы разделяем ваши переживания и просим проявить понимание и терпение. Действительно, в детской поликлинике недостаточно площадей для расположения всех необходимых кабинетов», — сообщил сотрудник Надымской районной больницы в ответ на просьбу сделать отдельный кабинет для предоставления справок в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK. Корреспондент URA.RU обратился в депздрав округа. Специалист сообщил, что в Надымской ЦРБ действительно недостаточно площадей, однако в дополнительных кабинетах необходимости нет. «Мы реализовали проект по дистанционному заказу справок онлайн. Также справки может предоставить кабинет фельдшера, а по всем вопросам можно обратиться к заведующей детской поликлиникой Светлане Бородиной», — отметил сотрудник ямальского депздрава. Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме (ЯНАО) жители не могут попасть на МРТ больше месяца даже при условии получения услуги платно. Они сообщили, что альтернативы никакой нет, так как в центральной больнице сломан компьютерный томограф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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