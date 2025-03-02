Что известно о заводе «Уралбиофарм» в центре Екатеринбурга, который хотят снести. Фото

Завод «Уралбиофарм», который находится в здании XIX века, нуждается в ремонте

03 марта 2025 в 08:50 Размер текста - 17 +

Производство «Уралбиофарма» находится на Куйбышева — в старинном особняке Фото: Илья Московец © URA.RU Старейший на Урале завод «Уралбиофарм», национализированный по иску Генпрокуратуры у некогда влиятельного бизнесмена Малика Гайсина, за последние 30 лет ни разу серьезно не ремонтировался. Как ранее сообщало URA.RU, в ближайшие годы его могут перенести на окраину, а участок отдать под застройку. Что известно о предприятии, где делают важные лекарства для всей страны, и в каком он состоянии находится сейчас, в сбойке агентства. История и продукция По словам сотрудников, за 30 лет старинное здание завода ни разу не ремонтировали Фото: Илья Московец © URA.RU Завод «Уралбиофарм» был основан в 1930 году на базе «Уралмедторга», который заведовал аптечной сетью на Урале. Сначала он назывался Свердловским фармацевтическим заводом, в 1962-м был объединен со Свердловским заводом медпрепаратов, который выпускал пенициллин. Актуальное название «Уралбиофарм» получил в 1996 году. В 30-х годах на предприятии выпускали несложную продукцию — мази, настойки. В 40-х здесь освоили производство сульфамидных препаратов, которые были особенно востребованы в годы Великой отечественной войны. Позднее помимо пенициллина — эритромицин, стрептоцид, парацетамол, каротин. Сейчас здесь производят продукцию двадцати фармакотерапевтических групп, в том числе препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, витамины, транквилизаторы, седативные и противовирусные средства, бады. Значительная часть выпускаемых лекарств входит в перечень основных жизненно важных лекарственных средств Минздрава РФ. Один из самых известных зарегистрированных брендов предприятия — «Пентафлуцин», предназначенный для лечения ОРВИ. Где находится «Уралбиофарм» В некоторых помещениях до сих пор деревянные окна Фото: Илья Московец © URA.RU С самого начала завод располагался на Куйбышева, 60 — в трехэтажной каменной «Усадьбе Коробейниковых», построенной в 1880-х годах. Там же предприятие находится и сейчас. В 2024-м общественники просили включить здание в перечень выявленных объектов культурного наследия, но в региональном управлении Госохраны отказали. За 30 лет площадку ни разу не модернизировали, проводился лишь косметический ремонт, ранее рассказывали URA.RU сотрудники — прежний владелец скупился. В 1991-м часть мощностей «Уралбиофарма» располагалась также в здании Госстраха в Банковском переулке, построенном в 1926—1929 годах. В годы войны здесь был госпиталь, а позднее как раз располагался Свердловский завод медпрепаратов. Приватизация и национализация О том, что в здании располагается фармзавод, сразу и непонятно Фото: Илья Московец © URA.RU В 90-е годы, когда началась приватизация, акции «Уралбиофарма» скупил известный уральский бизнесмен и бывший в те годы депутатом Госдумы Малик Гайсин, который сейчас находится под арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями и растрате. Вместе с ними он получил и несколько площадок, в том числе в Банковском переулке. Предприятием он владел до августа 2023 года, затем «Уралбиофарм» национализировали через суд иску Генпрокуратуры. На том основании, что Гайсин получил его в нарушение антикоррупционного законодательства, когда был депутатом. Акции перешли Росимуществу, в июле 2024-го предприятие по доверенности от ведомства возглавил депутат Александр Серебренников, экс-владелец крупной сети аптек, имеющий бизнес-интересы в медицинской сфере. Он начал оптимизировать производство, закрыл несколько цехов на ремонт, потому что они находились в плачевном состоянии. Сотрудники действия нового руководителя восприняли в штыки, так как посчитали, что он проводит губительную для предприятия политику, чтобы обанкротить его и выкупить за бесценок — «Уралбиофарм» стоит в плане приватизации на 2025—2026 года. Как ранее писало URA.RU, бороться за завод действительно уже начали различные бизнес-группы. Параллельно разворачивается еще одна интрига — с вероятным переносом предприятия из центра на окраину, чтобы освободить участок на Куйбышева под застройку. Здание в Банковском переулке — у самой мэрии, которое также принадлежало Гайсину через «Уралбиофарм», давно не функционирует и находится в аварийном состоянии. По данным URA.RU, свердловские власти готовятся выставить его на торги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Старейший на Урале завод «Уралбиофарм», национализированный по иску Генпрокуратуры у некогда влиятельного бизнесмена Малика Гайсина, за последние 30 лет ни разу серьезно не ремонтировался. Как ранее сообщало URA.RU, в ближайшие годы его могут перенести на окраину, а участок отдать под застройку. Что известно о предприятии, где делают важные лекарства для всей страны, и в каком он состоянии находится сейчас, в сбойке агентства. Завод «Уралбиофарм» был основан в 1930 году на базе «Уралмедторга», который заведовал аптечной сетью на Урале. Сначала он назывался Свердловским фармацевтическим заводом, в 1962-м был объединен со Свердловским заводом медпрепаратов, который выпускал пенициллин. Актуальное название «Уралбиофарм» получил в 1996 году. В 30-х годах на предприятии выпускали несложную продукцию — мази, настойки. В 40-х здесь освоили производство сульфамидных препаратов, которые были особенно востребованы в годы Великой отечественной войны. Позднее помимо пенициллина — эритромицин, стрептоцид, парацетамол, каротин. Сейчас здесь производят продукцию двадцати фармакотерапевтических групп, в том числе препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, витамины, транквилизаторы, седативные и противовирусные средства, бады. Значительная часть выпускаемых лекарств входит в перечень основных жизненно важных лекарственных средств Минздрава РФ. Один из самых известных зарегистрированных брендов предприятия — «Пентафлуцин», предназначенный для лечения ОРВИ. С самого начала завод располагался на Куйбышева, 60 — в трехэтажной каменной «Усадьбе Коробейниковых», построенной в 1880-х годах. Там же предприятие находится и сейчас. В 2024-м общественники просили включить здание в перечень выявленных объектов культурного наследия, но в региональном управлении Госохраны отказали. За 30 лет площадку ни разу не модернизировали, проводился лишь косметический ремонт, ранее рассказывали URA.RU сотрудники — прежний владелец скупился. В 1991-м часть мощностей «Уралбиофарма» располагалась также в здании Госстраха в Банковском переулке, построенном в 1926—1929 годах. В годы войны здесь был госпиталь, а позднее как раз располагался Свердловский завод медпрепаратов. В 90-е годы, когда началась приватизация, акции «Уралбиофарма» скупил известный уральский бизнесмен и бывший в те годы депутатом Госдумы Малик Гайсин, который сейчас находится под арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями и растрате. Вместе с ними он получил и несколько площадок, в том числе в Банковском переулке. Предприятием он владел до августа 2023 года, затем «Уралбиофарм» национализировали через суд иску Генпрокуратуры. На том основании, что Гайсин получил его в нарушение антикоррупционного законодательства, когда был депутатом. Акции перешли Росимуществу, в июле 2024-го предприятие по доверенности от ведомства возглавил депутат Александр Серебренников, экс-владелец крупной сети аптек, имеющий бизнес-интересы в медицинской сфере. Он начал оптимизировать производство, закрыл несколько цехов на ремонт, потому что они находились в плачевном состоянии. Сотрудники действия нового руководителя восприняли в штыки, так как посчитали, что он проводит губительную для предприятия политику, чтобы обанкротить его и выкупить за бесценок — «Уралбиофарм» стоит в плане приватизации на 2025—2026 года. Как ранее писало URA.RU, бороться за завод действительно уже начали различные бизнес-группы. Параллельно разворачивается еще одна интрига — с вероятным переносом предприятия из центра на окраину, чтобы освободить участок на Куйбышева под застройку. Здание в Банковском переулке — у самой мэрии, которое также принадлежало Гайсину через «Уралбиофарм», давно не функционирует и находится в аварийном состоянии. По данным URA.RU, свердловские власти готовятся выставить его на торги.