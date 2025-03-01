«Автомобилист» проиграл действующему обладателю Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Металлургу» (Магнитогорск), действующему обладателю Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Матч прошел на «Арене-Металлург» при 7,4 тысячах зрителей. Счет составил 3:1 (0:0; 1:1; 2:0), передает сайт khl.ru.
В первом периоде «Автомобилист» перебросал соперника, чаще выигрывал силовые приемы и вбрасывания, но это не привело к голу ни для них, ни для «Магнитки». Во втором периоде клубы обменялись заброшенными шайбами. Сначала форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста отправил шайбу в девятку ворот хозяев, а затем нападающий магнитогорцев Дмитрий Силантьев подправил бросок с синей линии.
В третьем периоде у «Магнитогорска» отличились игроки атаки Борна Рендулич и Силантьев, разобравшийся в неразберихе у ворот Евгения Аликина из екатеринбургской команды. За 60 матчей в этом сезоне «Автомобилист» держится в тройке лидеров регулярки и на втором месте Востока с 81 очком. ХК «Металлург» же идет в четверке Восточной конференции и на восьмом месте в общей таблице — 78 очков.
В прошлом матче «Автомобилист» расстался со своим родным стадионом — КРК «Уралец». Уральцы обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 2:1. На новой «УГМК-Арене» екатеринбуржцы дебютируют 10 марта в матче против ЦСКА. Арену уже протестировала молодежная команда системы — «Авто».
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