«Автомобилист» проиграл действующему обладателю Кубка Гагарина

ХК «Автомобилист» уступил «Металлургу» в Магнитогорске со счетом 3:1
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Автомобилист» упустил возможную победу в третьем периоде (архивное фото)
«Автомобилист» упустил возможную победу в третьем периоде (архивное фото) Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Металлургу» (Магнитогорск), действующему обладателю Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Матч прошел на «Арене-Металлург» при 7,4 тысячах зрителей. Счет составил 3:1 (0:0; 1:1; 2:0), передает сайт khl.ru.

В первом периоде «Автомобилист» перебросал соперника, чаще выигрывал силовые приемы и вбрасывания, но это не привело к голу ни для них, ни для «Магнитки». Во втором периоде клубы обменялись заброшенными шайбами. Сначала форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста отправил шайбу в девятку ворот хозяев, а затем нападающий магнитогорцев Дмитрий Силантьев подправил бросок с синей линии.

В третьем периоде у «Магнитогорска» отличились игроки атаки Борна Рендулич и Силантьев, разобравшийся в неразберихе у ворот Евгения Аликина из екатеринбургской команды. За 60 матчей в этом сезоне «Автомобилист» держится в тройке лидеров регулярки и на втором месте Востока с 81 очком. ХК «Металлург» же идет в четверке Восточной конференции и на восьмом месте в общей таблице — 78 очков.

В прошлом матче «Автомобилист» расстался со своим родным стадионом — КРК «Уралец». Уральцы обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 2:1. На новой «УГМК-Арене» екатеринбуржцы дебютируют 10 марта в матче против ЦСКА. Арену уже протестировала молодежная команда системы — «Авто».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) проиграл «Металлургу» (Магнитогорск), действующему обладателю Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Матч прошел на «Арене-Металлург» при 7,4 тысячах зрителей. Счет составил 3:1 (0:0; 1:1; 2:0), передает сайт khl.ru. В первом периоде «Автомобилист» перебросал соперника, чаще выигрывал силовые приемы и вбрасывания, но это не привело к голу ни для них, ни для «Магнитки». Во втором периоде клубы обменялись заброшенными шайбами. Сначала форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста отправил шайбу в девятку ворот хозяев, а затем нападающий магнитогорцев Дмитрий Силантьев подправил бросок с синей линии. В третьем периоде у «Магнитогорска» отличились игроки атаки Борна Рендулич и Силантьев, разобравшийся в неразберихе у ворот Евгения Аликина из екатеринбургской команды. За 60 матчей в этом сезоне «Автомобилист» держится в тройке лидеров регулярки и на втором месте Востока с 81 очком. ХК «Металлург» же идет в четверке Восточной конференции и на восьмом месте в общей таблице — 78 очков. В прошлом матче «Автомобилист» расстался со своим родным стадионом — КРК «Уралец». Уральцы обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 2:1. На новой «УГМК-Арене» екатеринбуржцы дебютируют 10 марта в матче против ЦСКА. Арену уже протестировала молодежная команда системы — «Авто».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...