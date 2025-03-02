НАТО предсказали печальную судьбу из-за ссоры Трампа и Зеленского

Разногласия по вопросу поддержки в конфликте между Россией и Украиной могут расколоть НАТО. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса адмирал Джеймс Ставридис. По его мнению, разногласия могут привести к серьезным последствиям для будущего альянса, вплоть до его трансформации в другую организацию.
«Мы, вероятно, наблюдаем последние дни НАТО», — передает слова адмирала Ставридиса Telegraph. Он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины и России ставит перед союзниками по НАТО сложный выбор, который может подорвать доверие европейских стран к США.
По словам адмирала, сейчас перед НАТО стоит вопрос, кого поддерживать — Украину, или Россию. «Это глубоко вобьет клин в самое сердце альянса», — уточнил Ставридис, заявив, что последствия будут заметны не только на Украине.
Помимо этого, Ставридис критически отозвался о политике президента США Дональда Трампа, который, по его словам, сделал геополитическую ошибку, отказываясь поддерживать Украину. Это решение, по мнению экс-главкома НАТО, может усугубить текущие напряженности и способствовать дальнейшему ослаблению позиций альянса на международной арене.
Ранее президент США Дональд Трамп встретился с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы подписать сделку по редкоземельным металлам. Беседа закончилась ссорой, украинский лидер досрочно покинул переговоры. Киевская делегация еще час ждала подписания сделки, пока из не попросили удалиться.
После неудачных переговоров Трамп заявил, что сделка по ископаемым его больше не интересует и поручил своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине. Американский лидер также назвал Зеленского после его истерики «большой шишкой» и выразил мнение, что тот не готов к разрешению конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.