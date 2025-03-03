Челябинец оформил микрозайм на жителя ЯНАО

Житель Челябинска оформил микрозайм на ноябрянина (ЯНАО). Он использовал купленную сим-карту, на которой были данные жителя Ямала, об этом сообщили в полиции округа.
«Ранее не судимый житель Челябинска 1998 года рождения признался, что в феврале 2024 года приобрел в салоне оператора сотовой связи сим-карту. После чего от имени прошлого владельца номера, который ранее принадлежал жителю Ноябрьска, оформил на сайте микрофинансовой организации займ в сумме 20 тысяч рублей», — сообщили на официальном сайте УМВД России по ЯНАО.
Полицейские Ноябрьска возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемый в совершении преступления свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
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