«За горизонты»: друзья умершего солиста филармонии Горланова споют его любимую песню в Кургане. Видео

В Кургане на концерте в честь памяти Горланова прозвучат его любимые песни
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В Кургане споют любимую песню Николая Горланова
В Кургане споют любимую песню Николая Горланова Фото:

Друзья умершего солиста курганской филармонии Николая Горланова организуют концерт, на котором споют любимую песню исполнителя. Об этом рассказал шоумен Роман Можельский.

«Илья Шинкаренко, спой завтра пожалуйста, Колян любил эту песню», — так написал Можельский в сообществе «Квартирник45» во ВКонтакте, имея ввиду песню «За горизонты». Концерт состоится в баре Old cool pub 6 марта. Вход для всех свободный.

Редакция URA.RU ранее сообщала о внезапной кончине солиста филармонии Николая Горланова. Музыканта не стало 23 января.

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Друзья умершего солиста курганской филармонии Николая Горланова организуют концерт, на котором споют любимую песню исполнителя. Об этом рассказал шоумен Роман Можельский. «Илья Шинкаренко, спой завтра пожалуйста, Колян любил эту песню», — так написал Можельский в сообществе «Квартирник45» во ВКонтакте, имея ввиду песню «За горизонты». Концерт состоится в баре Old cool pub 6 марта. Вход для всех свободный. Редакция URA.RU ранее сообщала о внезапной кончине солиста филармонии Николая Горланова. Музыканта не стало 23 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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