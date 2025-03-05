В Кургане споют любимую песню Николая Горланова
Друзья умершего солиста курганской филармонии Николая Горланова организуют концерт, на котором споют любимую песню исполнителя. Об этом рассказал шоумен Роман Можельский.
«Илья Шинкаренко, спой завтра пожалуйста, Колян любил эту песню», — так написал Можельский в сообществе «Квартирник45» во ВКонтакте, имея ввиду песню «За горизонты». Концерт состоится в баре Old cool pub 6 марта. Вход для всех свободный.
Редакция URA.RU ранее сообщала о внезапной кончине солиста филармонии Николая Горланова. Музыканта не стало 23 января.
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