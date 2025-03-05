Соседов ответил на призыв выгнать Кудрявцеву из «Суперстара!»

Музыкальный критик Сергей Соседов, который оценивает «суперстаров», объяснил, почему Леру Кудрявцеву зрители так активно критикуют и требуют выгнать из проекта. В разговоре с корреспондентом URA.RU он заявил, что в реальности выступления участников воспринимаются несколько иначе, чем по телевидению.
"Зритель пусть решает сам, - ответил на призыв убрать из эфира Кудрявцеву Соседов. – Но люди должны понимать, что шоу по телевидению смотрится иначе. Одно дело, когда ты сидишь там и видишь номера, как они есть, являясь частью большого шоу.
Совсем другое дело — видеть телеверсию программы в эфире. Когда ты сидишь на диване, ты уже смотришь по-другому, как сторонний наблюдатель. Одно дело быть внутри шоу, а другое - сидеть и смотреть, что тебе показывает режиссер монтажа, как он выстроил подборку кадров".
Лера Кудрявцева считается одной из самых востребованных телеведущих. Впрочем, далеко не всем зрителям появление Кудрявцевой в эфире приходится по душе. Особенно активно Леру критикуют из-за «Суперстара!», в котором она является членом жюри. После каждого выпуска появляется множество гневных сообщений: мол, Кудрявцева оценивает звезд 90-х необъективно.
"Лера уже измучила с мурашками, которых она хочет после каждого выступления, — пишет один из возмущенных зрителей. – А ее панибратское отношение к возрастным участникам вообще переходит все допустимые границы. Малежика она звала «Дядей Славой», а Муромова – «Дядей Мишей». Это же ужас!"
К слову, не так давно между Соседовым и Кудрявцевой случился конфликт. Лере не понравились рассуждения Сергея относительно выступления Челобанова. Она сначала кинула в музыкального критика подушкой, а потом и вовсе покинула студию, выкрикивая матерные слова. Соседов уверяет: за скандал на проекте он на Кудрявцеву не в обиде.
"Это все ерунда, - говорит Сергей. – Она, конечно, потом сказала мне дежурно: «Извини». Но я и не в обиде на нее. Мы же должны взаимодействовать друг с другом. Шутки, споры – они нужны в жюри, и случаются очень часто. При этом они никак не режиссируются: все возникает спонтанно. Никто не знает, когда произойдет очередная вспышка. Жюри – это отдельное «шоу в шоу». Мы все давно знаем друг друга".
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