Москва считает неприемлемым возможное присутствие французских военных на Украине после прекращения огня. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что размещение европейского контингента будет восприниматься как агрессивный шаг.
Как в Кремле отреагировали на заявления Макрона
Другие заявления Пескова — в материале URA.RU. На вопрос о недавних антироссийских заявлениях Эмманюэля Макрона и их влиянии на урегулирование конфликта в Украине, Песков заявил, что его выступление выглядит весьма конфронтационным и не свидетельствует о стремлении к миру. Он подчеркнул, что Франция больше сосредоточена на продолжении конфликта, чем на дипломатии. По его словам, Макрон, говоря об отправке военных сил на Украину после прекращения огня, создает угрозу России.
Песков также указал на ряд нестыковок в словах Макрона. Например, он представил Россию в негативном свете, не упомянув о законных требованиях РФ касательно приближения сил НАТО к ее границам. В его речи также отсутствовали упоминания, что Франция на самом деле и не собиралась выполнять Минские соглашения, которые были созданы для затягивания времени.
В Кремле согласились со словами администрации Трампа про конфликт на Украине
Песков согласился с позицией администрации президента США Дональда Трампа, что украинский конфликт является прокси-войной между Штатами и Россией. По его словам, это конфликт РФ и коллективного Запада, главной страной которого являются США. Песков отметил, что текущая ситуация требует конструктивного диалога для разрешения кризиса и призвал остановить конфликт.
Реакция Кремля на тайные переговоры команды Трампа и украинской оппозиции
Газета Politico ранее сообщила, что команда Трампа провела тайные переговоры с украинской оппозицией — премьер-министром Юлией Тимошенко и представителями партии Петра Порошенко (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) — о выборах в стране после прекращения огня. Песков, комментируя эту информацию, заявил, что проверить ее достоверность непросто: в Москве все заявления тщательно анализируют, однако пока это не является основанием для каких-либо выводов.
Песков ответил, доверяет ли Путин американцам
Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не спешит доверять США из-за негативного опыта. Он подчеркнул, что для восстановления доверия требуется значительный путь и множество шагов, так как многое было разрушено и восстановить это сразу невозможно.
В Кремле объяснили решение Путина о продлении подачи электричества в Абхазию
Дмитрий Песков сообщил, что Абхазия нуждается в оперативной помощи России для продолжения энергопотоков. Он отметил, что вчера состоялся продуктивный разговор между президентом Абхазии Бадрой Гунбой и Владимиром Путиным. Из-за холодной погоды и недостатка воды для ГЭС Россия не может игнорировать ситуацию. Песков также упомянул, что процесс паспортизации граждан Абхазии будет ускорен и усовершенствован.
График Путина
Пресс-секретарь президента сообщил, что сегодня у Путина будет достаточно насыщенный день. Он посетит один из филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» в Москве, где ознакомится с работой центра и пообщается с сотрудниками, вместе с мэром Москвы и заместителем министра обороны.
Перед Международным женским днем глава государства также встретится с женщинами, работающими в фонде, и проведет беседу в свободной форме. Путин также вручит «Золотую Звезду» героя Российской Федерации вдове погибшего комбата Сергея Чебнева, и они вместе отправятся в поездку.
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