Прокуратура требует со скандалом уволить пермского мэра, добровольно ушедшего в отставку

В Пермском крае прокуратура уличила экс-мэра Сивинского округа Юрия Кабанова в нарушении антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство обратилось в суд, требуя, чтобы Кабанов, добровольно ушедший в отставку, был уволен в связи с утратой доверия. Об этом URA.RU рассказали в суде Верещагинского округа, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры.
«Предварительное рассмотрение дела состоялось 18 февраля. Прокуратура добивается в суде обязанности возложить на думу Сивинского муниципального округа рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы округа Юрия Кабанова с формулировкой „в связи с утратой доверия“. Причина — неисполнение бывшим главой требований ФЗ „О противодействии коррупции“», — пояснили корреспонденту агентства в суде. Ответчиком по делу выступает дума Сивинского муниципального округа, которая в октябре 2024 года поддержала решение Кабанова покинуть пост по собственному желанию.
Как стало известно URA.RU, претензии прокуратуры связаны с уголовным делом, которое было возбуждено в 2022 году. Его фигурантом стал экс-заместитель Кабанова Виталий Полушкин. Полушкин в то время занимал в мэрии Сивы должность заведующего отделом правового и кадрового обеспечения.
«Полушкин подписал с местным предпринимателем Андреем Мальцевым, который, как установило следствие, приходится родственником Полушкину, контракт на ремонт муниципальной котельной на сумму 805 тысяч рублей», — добавили в суде. Следователи установили, что в ходе исполнения контракта бюджетные средства были похищены и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). В итоге Мальцев отделался лишь штрафом в 60 тысяч рублей, поскольку обвинение было переквалифицировано на более мягкое.
Кабанов не первый мэр, к которому возникли претензии у прокуратуры. URA.RU рассказывало о противостоянии мэра Краснокамска Игоря Быкариза и прокурора города Михаила Третьякова. В Кунгуре кресло главы округа оставил Вадим Лысанов, в действиях которого надзорный орган усмотрел конфликт интересов. В Кочевском округе местный прокурор добивался досрочного прекращения полномочий от главы Александра Юркина, а в Косинском округе из-за скандала с сиротскими квартирами под ударом оказалась глава территории Светлана Захарченко.
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