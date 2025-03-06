В Екатеринбурге скандального блогера в день рождения закрыли в одиночной камере

В Екатеринбурге блогера Анисимова закрыли в одиночной камере в день рождения

07 марта 2025 в 11:50 Размер текста - 17 +

Евгений Анисимов является фигурантом двух уголовных дел и сейчас находится в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU Автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова, арестованного по обвинению в возбуждении ненависти к полиции, в день рождения поместили в одиночную камеру в екатеринбургском СИЗО-1. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения блогера. «Это было 13 февраля. Туда его поместили без каких-либо оснований», — сообщил инсайдер агентства. Сейчас, по его словам, Анисимов содержится в четырехместной камере, где якобы сидят пятеро. «Они в камере спят по очереди. Соблюдается ли норма площади на одного арестанта?» — задается вопросом собеседник агентства. Новость по теме Задержанный в Екатеринбурге блогер был соавтором фильма, дискредитирующего элиты ХМАО На Анисимова, уверяет источник, оказывается моральное давление. «Анисимов жаловался членам общественной наблюдательной комиссии, которые приходили к нему. Но они бездействуют, указывают, что замечания Анисимова не существенны. Сотрудники ОНК пренебрежительно относятся к своим прямым обязанностям за соблюдением прав арестантов», — считает источник. В свердловском управлении ГУФСИН от комментариев по теме воздержались. В региональную ОНК отправлен письменный запрос. Ответ будут опубликован, как только поступит. Под уголовное преследование Анисимов попал в апреле прошлого года. Тогда его задержали за несколько часов до пресс-конференции, на которой он собирался якобы разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. В итоге Анисимову вменили статью о клевете (заявление на него написал сам предприниматель). Репортер избежал ареста. О новом деле стало известно 6 февраля. Силовики провели обыски дома и в офисе журналиста. В тот же день следственные действия также прошли у директора «Ермак Медиа» Николая Ермакова. Источник URA.RU в силовой среде говорил, что, по версии следствия, Анисимов публиковал ролики на своем youtube-канале, в которых якобы разжигал ненависть к сотрудникам правоохранительных органов. А Ермаков «предоставлял ему аккредитацию для журналистской деятельности». 7 февраля Анисимова заключили под стражу до 21 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова, арестованного по обвинению в возбуждении ненависти к полиции, в день рождения поместили в одиночную камеру в екатеринбургском СИЗО-1. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения блогера. «Это было 13 февраля. Туда его поместили без каких-либо оснований», — сообщил инсайдер агентства. Сейчас, по его словам, Анисимов содержится в четырехместной камере, где якобы сидят пятеро. «Они в камере спят по очереди. Соблюдается ли норма площади на одного арестанта?» — задается вопросом собеседник агентства. На Анисимова, уверяет источник, оказывается моральное давление. «Анисимов жаловался членам общественной наблюдательной комиссии, которые приходили к нему. Но они бездействуют, указывают, что замечания Анисимова не существенны. Сотрудники ОНК пренебрежительно относятся к своим прямым обязанностям за соблюдением прав арестантов», — считает источник. В свердловском управлении ГУФСИН от комментариев по теме воздержались. В региональную ОНК отправлен письменный запрос. Ответ будут опубликован, как только поступит. Под уголовное преследование Анисимов попал в апреле прошлого года. Тогда его задержали за несколько часов до пресс-конференции, на которой он собирался якобы разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. В итоге Анисимову вменили статью о клевете (заявление на него написал сам предприниматель). Репортер избежал ареста. О новом деле стало известно 6 февраля. Силовики провели обыски дома и в офисе журналиста. В тот же день следственные действия также прошли у директора «Ермак Медиа» Николая Ермакова. Источник URA.RU в силовой среде говорил, что, по версии следствия, Анисимов публиковал ролики на своем youtube-канале, в которых якобы разжигал ненависть к сотрудникам правоохранительных органов. А Ермаков «предоставлял ему аккредитацию для журналистской деятельности». 7 февраля Анисимова заключили под стражу до 21 марта.