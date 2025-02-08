Раскрылись новые подробности о деле скандального блогера из Екатеринбурга

Против екатеринбургского блогера и журналиста «Прекрасной России» Евгения Анисимова возбудили второе уголовное дело после его критики полицейских, которые издевались над детьми или брали взятки. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Наталья Волкова. Она считает все обвинения в адрес репортера необоснованными.
О новом уголовном преследовании Анисимова стало известно 6 февраля. Силовики провели обыски у него дома и в офисе. В тот же день следственные действия также прошли у директора «Ермак Медиа» Николая Ермакова. Источник URA.RU в силовой среде говорил, что, по версии следствия, Анисимов публиковал ролики на своем youtube-канале, в которых якобы разжигал ненависть к сотрудникам правоохранительных органов. А Ермаков «предоставлял ему аккредитацию для журналисткой деятельности». 7 февраля Анисимова заключили под стражу до 21 марта.
«В видео он критиковал тех силовиков, кто нарушил закон, чья вина доказана судом. Это дело построено на доказательствах их ранее возбужденного дела против Анисимова [о клевете и раскрытии тайны частной жизни] и экспертиза ФСБ. При обысках у него забрали технику, а сами силовики оказывали психологическое давление», — заявила Волкова.
Также она назвала вымыслом сведения, распространенные в ряде СМИ, о том, что ее подзащитный причастен к кампании ЦИПсО по созданию недоверия к руководству Курской области. По ее словам, информацию распространили специально, чтобы очернить Анисимова. «У нас много вопросов к следствию. Предъявленные обвинения — сухие, немотивированные и необоснованные. Следователи не доказали, что у Анисимова был умысел на разжигание ненависти. Мы будем обжаловать арест», — заключила защитник. В свердловском СК тему не комментируют.
О первом уголовном деле журналиста стало известно 23 апреля прошлого года. Тогда его задержали за несколько часов до пресс-конференции, на которой он собирался якобы разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. В итоге Анисимову вменили статью о клевете (заявление на него написал сам предприниматель). Тогда суд не стал арестовать репортера, отпустив пол запрет определенных действий.
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