Международный женский день 8 Марта не все девушки встречают за праздничным столом — кто-то из них несет службу на боевом посту. Несмотря на дежурства и ненормированный рабочий день, они поздравляют жительниц ЯНАО с праздником и желают счастья, здоровья и всего наилучшего. Северянки поделились с URA.RU жизненными историями, почему они пошли служить в силовые ведомства, и какие необычные подарки преподносили им мужчины.
Встреча с прокурором изменила всю жизнь
Старший помощник прокурора ЯНАО Дина Гехова пришла в профессию осознанно. Она вспоминает, что большое влияние на выбор жизненной стратегии оказала встреча с соседом — прокурором.
“Когда я в пятилетнем возрасте встретила соседа в форме сотрудника прокуратуры, это перевернуло мое сознание. Мне казалось, что человек в таком мундире ориентируется во всем и ничего не боится. Он настолько благородно нес себя в форме и я поняла, что это высокая планка, к которой нужно стремиться”, — рассказала Дина Гехова.
Далее пришло осознание — чтобы что-то получить, нужно прилагать много усилий. Уже к первому классу маленькая Дина умела читать и писать. Окончила школу с золотой медалью и поступила в Кабардино-Балкарский государственный университет. С третьего курса начала работать в системе прокуратуры. Окончив вуз с красным дипломом не прекратила образование, а поступила в аспирантуру в Университет прокуратуры, где защитила кандидатскую диссертацию.
Позже работала во многих регионах — Москва, Крым, Магаданская область, Ямал. Сейчас девушка служит в должности старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью, имеет классный чин младшего советника юстиции. Дина увлекается танцами, ведет авторскую программу «Сила закона» и подумывает о написании докторской диссертации.
Леонид Каневский рассказал будущему следователю о криминальной России
На выбор профессии старшего помощника руководителя СУ СКР по ЯНАО Виктории Конькиной большое влияние оказала любовь к просмотру криминальных передач. В школе она любила «пощекотать нервы» и скоротать время за просмотром программ детективного жанра.
“В школьные годы я часто смотрела телепередачи «Криминальная Россия», «Следствие вели с Леонидом Каневским», «Легенды уголовного розыска». Каждая история, экранизированная в этих передачах, зарождала во мне мысль, что я хотела бы также расследовать различного рода преступления, помогать людям, оказавшимся в беде, добиваться справедливости. Именно тогда я решила, что выберу профессию следователя”, — призналась Виктория Конькина.
Позже, на ее допросах признавались преступники. Виктория реализовала свою мечту, и в 2013 году поступила в институт МВД, который окончила в 2018 году, став следователем полиции. В 2021 году Виктория перешла на службу в следственный комитет.
“Я видела, как женщины раскрывали сложные, запутанные уголовные дела. Поэтому женщины в погонах давно доказали, что могут наравне с мужчинами быть профессионалами”, — сказала Виктория.
Недавно капитан юстиции получила должность старшего помощника руководителя окружного следственного управления по взаимодействию со СМИ. Ее служба не будет связана с допросами нарушителей, но ее должность не менее значима, чем раньше и сейчас на хрупкие плечи девушки легла огромная ответственность правдивого освещения информации.
Виктория увлекается спортом. Принимает участие в забегах на средние дистанции и часто приходит к финишу первой.
Не могла представить себя в форме
Начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по ЯНАО подполковник внутренней службы Елена Казарова в юности не представляла себя в форме. Тем не менее уже почти 15 лет отдала службе спасателя.
“Никогда не могла представить и даже мечтать, что буду человеком в форме . Стечение обстоятельств и хорошие люди на моем жизненном пути помогли стать тем, кто я есть сейчас. Служу с настоящими героями и рада быть частью команды МЧС России”, — ответила Елена Казарова на вопрос корреспондента.
Наблюдая за буднями и снимая бесчисленное множество ликвидированных пожаров, оценивая последствия, Елена считает, что ямальские парни, идущие в огонь ради спасения человеческих жизней, отлично подготовленные специалисты. А ее работа помогает полностью раскрыть подвиг, на который ежедневно идут спасатели.
Влияние родителей и упорный характер
Начальник отделения информации и общественных связей УМВД по ЯНАО капитан внутренней службы Мария Ахметова девушка скромная и о себе предпочла не рассказывать. Она сообщила о своих коллегах — полицейских.
Начальник смены дежурной части отдела полиции Ноябрьска Анастасия Фролова определилась с выбором жизненного пути еще в старших классах школы. Окончив филиал Московской финансово-юридической академии по специальности «юриспруденция», поступила на службу в полицию.
"Я изначально понимала все трудности, издержки данной профессии, но благодаря воспитанию родителей не боялась ответственности, шла к намеченной цели. В органах внутренних дел нет разделения на мужчин и женщин. Здесь офицеры несут службу, стоя на защите прав и безопасности граждан", — поделилась Анастасия Фролова.
Замначальника отдела дознания из Надыма майор полиции Варвара Колесникова мечтала быть следователем с детства и не только реализовала мечту, но и создала полицейскую семью. Ее муж Александр Колесников уже вышел на пенсию в должности начальника следственного отдела.
“Службу еще в милиции я начала в 2008 году. На Ямал мы с мужем переехали в 2015 году. Чувство долга, верность выбранному в жизни пути, порядочность, ответственность — наши с мужем жизненные принципы”, — сообщила Варвара Колесникова корреспонденту URA.RU.
За годы службы Варвара ни разу не пожалела о выбранном пути. Выбрав непростую профессию, она достойно стоит на страже законности и правопорядка, реализуя свое призвание помогать людям. С мужем они воспитывают трех сыновей.
Необычные подарки от коллег-мужчин в день 8 Марта
И все-таки, несмотря на наличие погон и утверждений, что на службе нет мужчин и женщин, они остаются девушками. И необычные подарки в Международный женский день запоминаются.
Анастасии Фроловой как-то подарили футболку с ее изображением. Девушка отметила креатив и творческий подход коллег.
Виктории Конькиной запомнилась маска для сна в форме единорога. Ее это позабавило и девушка с удовольствием пользовалась подарком.
Дина Гехова считает необычным подарком тарелочку в форме звезды с надписью «Сияй каждый день». Она до сих пор хранится у нее дома.
Варваре Колесниковой вспоминаются забавные мягкие игрушки. По мнению майора, они символизируют доброту, нежность, красоту женской души.
А вот Елена Казарова так и не призналась, какие необычные мелочи получала. Пожарные в основном дарят тюльпаны и сертификаты, говорит подполковник.
Редакция URA.RU присоединяется к поздравлениям девушек. С международным женским днем, северянки.
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