В Британии раскрыли возможное место проведения встречи России, Украины и США

Sky News: Европа планирует принять встречу Путина, Зеленского и Трампа
Западные лидеры обсуждают возможность организации трехстороннего саммита с участием президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Европейские союзники „активно“ оценивают возможные места для встречи Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, после того как американский лидер заявил о „очень высокой вероятности“ трехсторонних переговоров, если саммит в эту пятницу пройдет успешно», — сообщает Sky News.

Ранее URA.RU писало, что американский лидер рассчитывает на проведение совместных трехсторонних переговоров, в которых будут участвовать Зеленский, Путин и он сам. Встреча состоится в том случае, если саммит на Аляске, который пройдет 15 августа, будет удачным

