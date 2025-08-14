В Еврокомиссии рассказали, что сделает Трамп сразу после встречи с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп свяжется с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут на Аляске. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.
«Предполагаем, что президент Трамп проинформирует ее (Урсулу фон дер Ляйен) по итогам (переговоров на Аляске), но точный формат и сроки я подтвердить не могу», — сказала Подеста на брифинге в Брюсселе. По ее словам, наиболее вероятным форматом общения станет телефонный разговор.
В Еврокомиссии отмечают, что Урсула фон дер Ляйен поддерживает постоянные контакты с европейскими лидерами, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. В преддверии встречи на Аляске она уже провела телефонные переговоры с Дональдом Трампом.
