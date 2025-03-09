09 марта 2025

Мэрия Екатеринбурга ужесточит запреты для электросамокатов после голосования

© Служба новостей «URA.RU»
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За полный запрет электросамокатов проголосовали 30,7% жителей
За полный запрет электросамокатов проголосовали 30,7% жителей Фото:

Мэрия Екатеринбурга ужесточит уже существующие запреты для электросамокатчиков в предстоящем сезоне. Об этом URA.RU рассказал источник.

Такое решение было принято после опроса, проведенного администрацией на «Госуслугах». Более 3,1 тысячи жителей (30,7%) поддержали полный запрет на использование СИМ (средств индивидуальной мобильности) в городе, 2,1 тысячи голосов (21,3%) отдали за ограничение скорости движения, а 1,6 тысячи (15,4%) респондентов считают, что нужно расширить запретные зоны.

«Полного запрета самокатов не будет, поскольку за этот вариант высказалась только треть [опрошенных]. Но совершенно точно последуют новые ограничения, они в разбработке», — прокомментировал собеседник агентства. 

Ранее сервисы кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент» заявили, что планируют вернуть электросамокаты, когда на тротуарах не будет снега и льда. Перед началом сезона СИМ проверяют на техническую исправность и ремонтируют необходимые детали.

Весной и летом 2024 года для электросамокатов ввели понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения». Электросамокаты запретили ставить на велопешеходных дорожках, на пешеходных тротуарах (если оставшаяся часть ширины тротуара менее двух метров), а также ближе чем в пяти метрах от остановок общественного транспорта. Также запретили размещать электросамокаты и на территории памятников, монументов, объектов культурного наследия в радиусе 25 метров, в парковых зонах, на газонах, клумбах, цветниках.

Была опубликована карта с ограничениями для электросамокатов. Так, на них запрещено передвигаться в ЦПКиО имени Маяковского, парке «Зеленая роща», парке «Уралмаш», парке «Эльмаш», парке имени Энгельса, Дендропарке, в части Преображенского парка, на мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев, на Олимпийской набережной.

На участке от проспекта Ленина до улицы Куйбышева нельзя разгоняться больше 10 километров в час. В парке 50-летия ВЛКСМ, на Плотинке, возле Театра оперы и балета и еще нескольких участках нельзя превышать скорость 15 километров в час.

Зона в границах Краеведческого музея и музей Эрнста Неизвестного попала под ограничение скорости в 20 километров в час. В остальных случаях самокатам разрешили разгоняться до 25 километров в час.

Позднее для электросамокатов закрыли Олимпийскую набережную и восточную сторону Макаровского моста. С 10:00 движение как частных, так и кикшеринговых электросамокатов там запрещено. 

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Мэрия Екатеринбурга ужесточит уже существующие запреты для электросамокатчиков в предстоящем сезоне. Об этом URA.RU рассказал источник. Такое решение было принято после опроса, проведенного администрацией на «Госуслугах». Более 3,1 тысячи жителей (30,7%) поддержали полный запрет на использование СИМ (средств индивидуальной мобильности) в городе, 2,1 тысячи голосов (21,3%) отдали за ограничение скорости движения, а 1,6 тысячи (15,4%) респондентов считают, что нужно расширить запретные зоны. «Полного запрета самокатов не будет, поскольку за этот вариант высказалась только треть [опрошенных]. Но совершенно точно последуют новые ограничения, они в разбработке», — прокомментировал собеседник агентства.  Ранее сервисы кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент» заявили, что планируют вернуть электросамокаты, когда на тротуарах не будет снега и льда. Перед началом сезона СИМ проверяют на техническую исправность и ремонтируют необходимые детали. Весной и летом 2024 года для электросамокатов ввели понятия «зона запрета движения» и «зона ограничения скорости движения». Электросамокаты запретили ставить на велопешеходных дорожках, на пешеходных тротуарах (если оставшаяся часть ширины тротуара менее двух метров), а также ближе чем в пяти метрах от остановок общественного транспорта. Также запретили размещать электросамокаты и на территории памятников, монументов, объектов культурного наследия в радиусе 25 метров, в парковых зонах, на газонах, клумбах, цветниках. Была опубликована карта с ограничениями для электросамокатов. Так, на них запрещено передвигаться в ЦПКиО имени Маяковского, парке «Зеленая роща», парке «Уралмаш», парке «Эльмаш», парке имени Энгельса, Дендропарке, в части Преображенского парка, на мосту через реку Исеть по улице Челюскинцев, на Олимпийской набережной. На участке от проспекта Ленина до улицы Куйбышева нельзя разгоняться больше 10 километров в час. В парке 50-летия ВЛКСМ, на Плотинке, возле Театра оперы и балета и еще нескольких участках нельзя превышать скорость 15 километров в час. Зона в границах Краеведческого музея и музей Эрнста Неизвестного попала под ограничение скорости в 20 километров в час. В остальных случаях самокатам разрешили разгоняться до 25 километров в час. Позднее для электросамокатов закрыли Олимпийскую набережную и восточную сторону Макаровского моста. С 10:00 движение как частных, так и кикшеринговых электросамокатов там запрещено. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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