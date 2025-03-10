Цыгане, продающие коттеджи в Коркино, стараются не светиться. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджи отличаются арочными окнами
Коттеджи отличаются арочными окнами Фото:

Жители цыганских коттеджей, выставленных на продажу в городе Коркино (Челябинская область), стараются не показываться на людях. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Мужчин практически не видно. Женщины иногда появляются. В темное время суток виден свет в подвалах. Такое ощущение, что жители стараются не подниматься наверх, чтобы окна не светились», — сообщили корреспонденту агентства жители Коркино.

Как говорят местные, цыганские коттеджи несложно отличить от других. Их отличительные черты — наличие арочных окон и высоких заборов. Кроме того, над дворовой территорией очень много навесов.

После осенних погромов коркинские цыгане выставили свои коттеджи на продажу. Продавцы не спешат продать недвижимость дешево: цена коттеджей варьируется от восьми до 16 миллионов рублей. Выставленные на продажу особняки отличаются богатой внутренней декоративной отделкой.

В октябре 2024 года в Коркино произошли цыганские погромы. Местных жителей возмутило убийство местной таксистки, которое предположительно совершил представитель диаспоры. Ситуация долгое время оставалась напряженной, и дошла до Москвы. С тех пор в городе регулярно проводятся рейды. Обострение ситуации с цыганами стоило кресла главе округа Наталье Лощининой.

Окна, как правило, не горят даже в темное время суток
Окна, как правило, не горят даже в темное время суток
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Разница коттеджей с соседними домами бросается в глаза
Разница коттеджей с соседними домами бросается в глаза
Фото:
Жители коттеджей защищены высокими заборами
Жители коттеджей защищены высокими заборами
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Жители цыганских коттеджей, выставленных на продажу в городе Коркино (Челябинская область), стараются не показываться на людях. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Мужчин практически не видно. Женщины иногда появляются. В темное время суток виден свет в подвалах. Такое ощущение, что жители стараются не подниматься наверх, чтобы окна не светились», — сообщили корреспонденту агентства жители Коркино. Как говорят местные, цыганские коттеджи несложно отличить от других. Их отличительные черты — наличие арочных окон и высоких заборов. Кроме того, над дворовой территорией очень много навесов. После осенних погромов коркинские цыгане выставили свои коттеджи на продажу. Продавцы не спешат продать недвижимость дешево: цена коттеджей варьируется от восьми до 16 миллионов рублей. Выставленные на продажу особняки отличаются богатой внутренней декоративной отделкой. В октябре 2024 года в Коркино произошли цыганские погромы. Местных жителей возмутило убийство местной таксистки, которое предположительно совершил представитель диаспоры. Ситуация долгое время оставалась напряженной, и дошла до Москвы. С тех пор в городе регулярно проводятся рейды. Обострение ситуации с цыганами стоило кресла главе округа Наталье Лощининой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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