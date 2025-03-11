Рэпер Джизус украл песню у группы «Перемотка» из Екатеринбурга. Видео

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Музыканты добились справедливости, и теперь Джизус должен удалить песню Фото:

Группа «Перемотка» из Екатеринбурга спустя три года выиграла суд у рэпера Джизуса. В 2022 году музыканты неожиданно обнаружили, что артист использовал их музыку из песни «Встречная» в своем треке «Энергия звезд». Об этом уральцы рассказали в соцсетях.

«Бит Джизуса — это наша замедленная песня. Разрешение он у нас не спрашивал. А может быть, мы его и дали, кто знает. Но, обратившись к нему с просьбой объяснить ситуацию, их команда сначала игнорила нас, а затем, когда мы пригрозили подать в суд, вышла на связь и сказала, что убирать песню они с площадок не будут, и предложили смехотворную денежную компенсацию», — делится группа.

«Перемотка» отказалась, после чего представители Джизуса пропали. Тогда артисты наняли юристов. «Оказалось, что подобных прецедентов не так много, поэтому мы буквально изучали и собирали все сами, иногда блуждая вслепую. Пару недель назад мы выиграли в суде. И теперь площадки по его решению должны будут удалить эту песню. Мы добились справедливости, но потратили на это два года, много сил, времени и денег», — говорят музыканты.

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Группа «Перемотка» из Екатеринбурга спустя три года выиграла суд у рэпера Джизуса. В 2022 году музыканты неожиданно обнаружили, что артист использовал их музыку из песни «Встречная» в своем треке «Энергия звезд». Об этом уральцы рассказали в соцсетях. «Бит Джизуса — это наша замедленная песня. Разрешение он у нас не спрашивал. А может быть, мы его и дали, кто знает. Но, обратившись к нему с просьбой объяснить ситуацию, их команда сначала игнорила нас, а затем, когда мы пригрозили подать в суд, вышла на связь и сказала, что убирать песню они с площадок не будут, и предложили смехотворную денежную компенсацию», — делится группа. «Перемотка» отказалась, после чего представители Джизуса пропали. Тогда артисты наняли юристов. «Оказалось, что подобных прецедентов не так много, поэтому мы буквально изучали и собирали все сами, иногда блуждая вслепую. Пару недель назад мы выиграли в суде. И теперь площадки по его решению должны будут удалить эту песню. Мы добились справедливости, но потратили на это два года, много сил, времени и денег», — говорят музыканты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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