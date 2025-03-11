Рэпер Джизус украл песню у группы «Перемотка» из Екатеринбурга. Видео

11 марта 2025 в 18:16 Размер текста - 17 +

Музыканты добились справедливости, и теперь Джизус должен удалить песню Фото: Илья Московец © URA.RU Группа «Перемотка» из Екатеринбурга спустя три года выиграла суд у рэпера Джизуса. В 2022 году музыканты неожиданно обнаружили, что артист использовал их музыку из песни «Встречная» в своем треке «Энергия звезд». Об этом уральцы рассказали в соцсетях. «Бит Джизуса — это наша замедленная песня. Разрешение он у нас не спрашивал. А может быть, мы его и дали, кто знает. Но, обратившись к нему с просьбой объяснить ситуацию, их команда сначала игнорила нас, а затем, когда мы пригрозили подать в суд, вышла на связь и сказала, что убирать песню они с площадок не будут, и предложили смехотворную денежную компенсацию», — делится группа. «Перемотка» отказалась, после чего представители Джизуса пропали. Тогда артисты наняли юристов. «Оказалось, что подобных прецедентов не так много, поэтому мы буквально изучали и собирали все сами, иногда блуждая вслепую. Пару недель назад мы выиграли в суде. И теперь площадки по его решению должны будут удалить эту песню. Мы добились справедливости, но потратили на это два года, много сил, времени и денег», — говорят музыканты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа «Перемотка» из Екатеринбурга спустя три года выиграла суд у рэпера Джизуса. В 2022 году музыканты неожиданно обнаружили, что артист использовал их музыку из песни «Встречная» в своем треке «Энергия звезд». Об этом уральцы рассказали в соцсетях. «Бит Джизуса — это наша замедленная песня. Разрешение он у нас не спрашивал. А может быть, мы его и дали, кто знает. Но, обратившись к нему с просьбой объяснить ситуацию, их команда сначала игнорила нас, а затем, когда мы пригрозили подать в суд, вышла на связь и сказала, что убирать песню они с площадок не будут, и предложили смехотворную денежную компенсацию», — делится группа. «Перемотка» отказалась, после чего представители Джизуса пропали. Тогда артисты наняли юристов. «Оказалось, что подобных прецедентов не так много, поэтому мы буквально изучали и собирали все сами, иногда блуждая вслепую. Пару недель назад мы выиграли в суде. И теперь площадки по его решению должны будут удалить эту песню. Мы добились справедливости, но потратили на это два года, много сил, времени и денег», — говорят музыканты.