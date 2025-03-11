Прокуратуре не удалось со скандалом уволить пермского мэра

Прокуратура не смогла добиться увольнения экс-главы Сивинского округа Юрия Кабанова из-за утраты доверия. Суд Верещагинского округа отказал надзорному ведомству в требовании пересмотреть увольнение мэра Сивы. Об сообщает газета «Звезда».
«Во вторник, 11 марта, Верещагинский районный суд в полном объеме отказал прокуратуре в требовании обязать думу Сивинского муниципального округа рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий экс-главы округа Юрия Кабанова, добровольно ушедшего в отставку, с формулировкой „в связи с утратой доверия“, — передает издание.
Кабанов покинул пост по собственному желанию в октябре 2024 года, дума поддержала решение. Прокуратура уличила экс-мэра Сивинского округа в нарушении антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство обратилось в суд, требуя, чтобы Кабанов, добровольно ушедший в отставку, был уволен в связи с утратой доверия.
Претензии прокуратуры к Кабанову связаны с уголовным делом, возбужденным в 2022 году. Его фигурантом стал экс-заместитель Кабанова Виталий Полушкин. Полушкин в то время занимал в мэрии Сивы должность заведующего отделом правового и кадрового обеспечения.
Кабанов не первый мэр, к которому возникли претензии у прокуратуры. URA.RU рассказывало о противостоянии мэра Краснокамска Игоря Быкариза и прокурора города Михаила Третьякова. В Кунгуре кресло главы округа оставил Вадим Лысанов, в действиях которого надзорный орган усмотрел конфликт интересов. В Кочевском округе местный прокурор добивался досрочного прекращения полномочий от главы Александра Юркина, а в Косинском округе из-за скандала с сиротскими квартирами под ударом оказалась глава территории Светлана Захарченко.
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