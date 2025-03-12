В Кремле ответили на вопрос URA.RU о сокращении мест в столичных вузах для регионов

Превышение количества выпускников вузов по наименее востребованным на рынке труда специальностям пагубно влияет на экономику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о предложении спикера Совфеда Валентины Матвиенко сократить набор на отдельные специальности в столичных вузах для абитуриентов из регионов.
«По этому поводу ведутся специализированные обсуждения в Минобрнауки. Бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, пагубно для экономики. Этого нужно избегать. Такое понимание есть», — отметил Песков.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов страны. По ее мнению, снижение количества платных мест по разным специальностям позволит корректировать рынок труда и не выпускать специалистов, которые не нужны в таком количестве. Абитуриенты из разных уголков страны смогут получать востребованные специальности в своих регионах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.