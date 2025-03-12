В Кремле ответили на вопрос URA.RU о сокращении мест в столичных вузах для регионов

В Кремле ответили на вопрос о сокращении мест в столичных вузах для регионов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле ответили на вопрос URA.RU о сокращении мест в столичных вузах для регионов
В Кремле ответили на вопрос URA.RU о сокращении мест в столичных вузах для регионов Фото:

Превышение количества выпускников вузов по наименее востребованным на рынке труда специальностям пагубно влияет на экономику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о предложении спикера Совфеда Валентины Матвиенко сократить набор на отдельные специальности в столичных вузах для абитуриентов из регионов.

«По этому поводу ведутся специализированные обсуждения в Минобрнауки. Бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, пагубно для экономики. Этого нужно избегать. Такое понимание есть», — отметил Песков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов страны. По ее мнению, снижение количества платных мест по разным специальностям позволит корректировать рынок труда и не выпускать специалистов, которые не нужны в таком количестве. Абитуриенты из разных уголков страны смогут получать востребованные специальности в своих регионах.

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Превышение количества выпускников вузов по наименее востребованным на рынке труда специальностям пагубно влияет на экономику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о предложении спикера Совфеда Валентины Матвиенко сократить набор на отдельные специальности в столичных вузах для абитуриентов из регионов. «По этому поводу ведутся специализированные обсуждения в Минобрнауки. Бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, пагубно для экономики. Этого нужно избегать. Такое понимание есть», — отметил Песков. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из регионов страны. По ее мнению, снижение количества платных мест по разным специальностям позволит корректировать рынок труда и не выпускать специалистов, которые не нужны в таком количестве. Абитуриенты из разных уголков страны смогут получать востребованные специальности в своих регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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