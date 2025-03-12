12 марта 2025

В МЧС подсчитали, сколько окон повреждено из-за взрыва газа в Тобольске

В Тобольске около 80 окон повреждено из-за взрыва газа в жилом доме
© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых квартирах из-за взрыва выбиты окна
В некоторых квартирах из-за взрыва выбиты окна Фото:

В результате взрыва газа в жилом доме в Тобольске (Тюменская область) повреждены 78 окон рядом стоящих домов. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. ЧП произошло вечером 12 марта.

«В результате хлопка газовоздушной смеси повреждены 78 оконных стеклопакетов рядом стоящих домов по адресу: ул. Знаменского дом 3 (восемь окон); ул. Октябрьская дом 81 (одно окно); ул. Октябрьская дом 62 (28 окон); ул. Октябрьская дом 65 (22 окна); ул. Уватская дом 8 (19 окон). Несущие конструкции домов не нарушены», — заявили в пресс-службе МЧС.

Вечером 12 марта в одном из частных домов Тобольска на улице Октябрьской произошел взрыв газа. Три человека пострадали, в том числе один ребенок. В квартале, на территории которого произошло ЧП, введена зона вероятной ЧС. Расследованием причин и обстоятельств трагедии займется специальная комиссия КЧС. Всем жителям, чьи дома пострадали во время взрыва, предоставят жилье на время ремонта их квартир.

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В результате взрыва газа в жилом доме в Тобольске (Тюменская область) повреждены 78 окон рядом стоящих домов. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. ЧП произошло вечером 12 марта. «В результате хлопка газовоздушной смеси повреждены 78 оконных стеклопакетов рядом стоящих домов по адресу: ул. Знаменского дом 3 (восемь окон); ул. Октябрьская дом 81 (одно окно); ул. Октябрьская дом 62 (28 окон); ул. Октябрьская дом 65 (22 окна); ул. Уватская дом 8 (19 окон). Несущие конструкции домов не нарушены», — заявили в пресс-службе МЧС. Вечером 12 марта в одном из частных домов Тобольска на улице Октябрьской произошел взрыв газа. Три человека пострадали, в том числе один ребенок. В квартале, на территории которого произошло ЧП, введена зона вероятной ЧС. Расследованием причин и обстоятельств трагедии займется специальная комиссия КЧС. Всем жителям, чьи дома пострадали во время взрыва, предоставят жилье на время ремонта их квартир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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