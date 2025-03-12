В МЧС подсчитали, сколько окон повреждено из-за взрыва газа в Тобольске

В результате взрыва газа в жилом доме в Тобольске (Тюменская область) повреждены 78 окон рядом стоящих домов. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. ЧП произошло вечером 12 марта.
«В результате хлопка газовоздушной смеси повреждены 78 оконных стеклопакетов рядом стоящих домов по адресу: ул. Знаменского дом 3 (восемь окон); ул. Октябрьская дом 81 (одно окно); ул. Октябрьская дом 62 (28 окон); ул. Октябрьская дом 65 (22 окна); ул. Уватская дом 8 (19 окон). Несущие конструкции домов не нарушены», — заявили в пресс-службе МЧС.
Вечером 12 марта в одном из частных домов Тобольска на улице Октябрьской произошел взрыв газа. Три человека пострадали, в том числе один ребенок. В квартале, на территории которого произошло ЧП, введена зона вероятной ЧС. Расследованием причин и обстоятельств трагедии займется специальная комиссия КЧС. Всем жителям, чьи дома пострадали во время взрыва, предоставят жилье на время ремонта их квартир.
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