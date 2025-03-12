Взрыв частного дома в Тобольске: что известно к этому часу

Вечером 12 марта в одном из частных домов Тобольска по адресу улица Октябрьская произошел взрыв газа. Что известно об инциденте к этому часу — в материале URA.RU.
Когда произошел взрыв в Тобольске
Первые сообщения о ЧП появились в местных telegram-каналах Тобольска около пяти часов вечера. Тогда люди не до конца понимали, что происходит — был громкий хлопок, неприятный запах и дым. Ближе к 18:00 начали появляться фотографии с места происшествия.
Тогда глава города Петр Вагин сообщил — произошел хлопок газа. На территории частного дома, где произошел взрыв, хранилось до пяти газовых баллонов.
Вагин успокоил тоболяков, сказав то угрозы возможного возгорания соседних зданий нет. Вместе с тем мэр дал поручения по охране общественного порядка и организации безопасности дорожного движения.
Сколько пострадавших из-за взрыва в Тобольске
Всего во время взрыва пострадали три человека — мужчина, женщина и ребенок. Все они были экстренно доставлены в Областную больницу №3 Тобольска.
Все пострадавшие находятся в критическом состоянии, однако их жизням ничего не угрожает. Уточняется, что женщина и ребенок получили множественные ожоги, а мужчина — множественные порезы.
Позже стало известно, что женщина и ребенок — 40-летня мама и 7-летний сын. Сейчас они находятся в реанимации.
Также потом выяснилось, что во время взрыва обломками придавило еще одну женщину. Однако она выбралась самостоятельно и быстро ушла с места происшествия.
Какие последствия после взрыва частного дома в Тобольске
В результате взрыва частного дома был поврежден фасад соседних многоквартирников. Там выбиты оконные рамы и разбиты стекла.
Также из-за ЧП пострадал транспорт, припаркованный рядом с взорвавшимся домом, забор частной двухэтажки, который отбросила ударная волна, а также близстоящий частный дом.
Момент взрыва даже попал на камеру. Он был настолько мощным, что обломки подлетели выше пятого этажа, а звук был слышен в разных микрорайонах города. Некоторые улицы полностью затянуло дымом.
Сейчас от строения остались лишь поленья, доски и дверной косяк. Рядом с местом взрыва стоит склад с дровами, которые каким-то чудом не загорелись. Эксклюзивные кадры с места происшествия можно посмотреть в нашей трансляции.
Реакция властей
В первую очередь Вагин дал указание перекрыть улицу Октябрьскую (от Радищева до Рощинского). Это было необходимо для обеспечения безопасности и ликвидации последствий взрыва.
После этого в 19:00 состоялось заседание комиссии по профилактике и предупреждению ЧС. Из-за взрыва в городе собирались ввести режим ЧС.
В 20:00 Вагин встретился с местными жителями в тобольском «Лицее» на улице Рощинская, 25. Глава города пообещал, что все повреждения будут восстановлены — для этого организовано взаимодействие с управляющей компанией.
Еще он пообещал пострадавшим жителям предоставить временное жилье в гостинице или хостеле на срок до двух месяцев. Однако никто не изъявил желания. Тем временем закончены работы по восстановлению теплого контура многоквартирного дома, пострадавшего от волны были почти завершены к 23:00.
Реакция силовиков
Сразу после происшествие на место выехал межрайонный прокурор Андрей Сажин. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в частном доме.
Вместе с тем незамедлительно последовала реакция СУ СК России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ. Она предусматривает наказание за нарушение требований пожарной безопасности. Следователи устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
Также на месте ЧП работали пожарные. В тушении огня участвовали 19 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
Как на ЧП отреагировали тоболяки
Ни один тоболяк не приехал в пункт временного размещения. Все горожане предпочли остаться в своих квартирах, несмотря на абсолютно бесплатное размещение в гостиницах. Некоторые уже начали самостоятельно чинить поломки оконных рам и убирать стекло. Тем временем окна в подъезде уже закрыли фанерой и жидким стеклом.
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