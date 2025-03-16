В Кургане тысячи горожан выступили за строительство крематория в микрорайоне Зайково. По мнению жителей, ритуальный объект уже давно нужен городу и они хотели бы быть кремированными после своей смерти. Что думают горожане о создании такого проекта — в материале корреспондента URA.RU.
В течение недели проводился опрос в telegram-канале «Курганистан». В нем приняли участие 5 440 человек. За строительство крематория проголосовали 64% жителей. Это почти 3,5 тысячи человек. Безразличными к данному проекту оказались 844 курганца (16%). 597 человек затруднились с ответом. Вариант «Не знаю» набрал 11% голосов. Против крематория высказалось меньше всего респондентов — 508 человек (9%).
В комментариях многие горожане объяснили, почему желают видеть крематория в Кургане. Для многих данный способ захоронения оказался более современным. «Лучше прийти культурно положить цветы у урны, чем ехать на кладбище месить грязь», — написала Ирина. «Могил рыть не надо будет, да и гробы не нужны», — отметил еще один житель города.
Горожанин Владислав отметил, что на кладбищах не всего есть куда подхоронить полноценный гроб к родным, в отличие от урны. «Нужен крематорий. Так хоть детям или внукам по разным погостам мотаться не придется. Не думаю, что будет дороже чем в Екатеринбурге. Зато проблем гораздо меньше», — написал мужчина. Еще один респондент отметил плюсом кремации то, что это не станет каким-то сдерживающим фактором при переезде родственников. Ну, и как-то гнить для меня хуже, чем гореть», — добавил подписчик.
Нашлись среди голосовавших и те, кто высказался против крематория. По их мнению, это является языческим ритуалом и непозволительно для верующих людей. «Из земли создан человек, туда и возвратиться должен», — подчеркнула Юлия. «Я лично себе и близким такой участи не желаю. Быть похороненным не в земле, а горсточкой пепла лежать „на выставке“ в шкатулке... Это треш», — отметила другая женщина. Также были те, кто считает создание крематория небезопасным для экологии. Ранее против такого проекта выступала Курганская епархия.
Ранее URA.RU писало, что крематорий в Кургане планируют построить до 2028 года. На его создание планируют потратить не менее 100 миллионов рублей. Реализацией проекта займется тюменский бизнесмен. На территории будущего крематория обещают сделать колумбарий для урн с прахом и много парковочных мест. На данный момент инвестором ведутся проектные и изыскательные работы. Бурные споры вокруг стройки начались несколько лет назад, после того мэрия выделила под него землю. Местные похоронщики заявляли, что такой проект является провальным.
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