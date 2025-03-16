16 марта 2025
15 марта 2025

Тысячи курганцев выступили за строительство крематория. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тысячи жителей Кургана хотят, чтобы в городе построили крематорий
Тысячи жителей Кургана хотят, чтобы в городе построили крематорий Фото:
новость из сюжета
О попытках построить крематорий в Кургане

В Кургане тысячи горожан выступили за строительство крематория в микрорайоне Зайково. По мнению жителей, ритуальный объект уже давно нужен городу и они хотели бы быть кремированными после своей смерти. Что думают горожане о создании такого проекта — в материале корреспондента URA.RU.

В течение недели проводился опрос в telegram-канале «Курганистан». В нем приняли участие 5 440 человек. За строительство крематория проголосовали 64% жителей. Это почти 3,5 тысячи человек. Безразличными к данному проекту оказались 844 курганца (16%). 597 человек затруднились с ответом. Вариант «Не знаю» набрал 11% голосов. Против крематория высказалось меньше всего респондентов — 508 человек (9%). 

В комментариях многие горожане объяснили, почему желают видеть крематория в Кургане. Для многих данный способ захоронения оказался более современным. «Лучше прийти культурно положить цветы у урны, чем ехать на кладбище месить грязь», — написала Ирина. «Могил рыть не надо будет, да и гробы не нужны», — отметил еще один житель города.

Горожанин Владислав отметил, что на кладбищах не всего есть куда подхоронить полноценный гроб к родным, в отличие от урны. «Нужен крематорий. Так хоть детям или внукам по разным погостам мотаться не придется. Не думаю, что будет дороже чем в Екатеринбурге. Зато проблем гораздо меньше», — написал мужчина. Еще один респондент отметил плюсом кремации то, что это не станет каким-то сдерживающим фактором при переезде родственников. Ну, и как-то гнить для меня хуже, чем гореть», — добавил подписчик. 

Нашлись среди голосовавших и те, кто высказался против крематория. По их мнению, это является языческим ритуалом и непозволительно для верующих людей. «Из земли создан человек, туда и возвратиться должен», — подчеркнула Юлия. «Я лично себе и близким такой участи не желаю. Быть похороненным не в земле, а горсточкой пепла лежать „на выставке“ в шкатулке... Это треш», — отметила другая женщина. Также были те, кто считает создание крематория небезопасным для экологии. Ранее против такого проекта выступала Курганская епархия. 

Ранее URA.RU писало, что крематорий в Кургане планируют построить до 2028 года. На его создание планируют потратить не менее 100 миллионов рублей. Реализацией проекта займется тюменский бизнесмен. На территории будущего крематория обещают сделать колумбарий для урн с прахом и много парковочных мест. На данный момент инвестором ведутся проектные и изыскательные работы. Бурные споры вокруг стройки начались несколько лет назад, после того мэрия выделила под него землю. Местные похоронщики заявляли, что такой проект является провальным.

Курганцы проголосовали за строительство крематория
Курганцы проголосовали за строительство крематория
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане тысячи горожан выступили за строительство крематория в микрорайоне Зайково. По мнению жителей, ритуальный объект уже давно нужен городу и они хотели бы быть кремированными после своей смерти. Что думают горожане о создании такого проекта — в материале корреспондента URA.RU. В комментариях многие горожане объяснили, почему желают видеть крематория в Кургане. Для многих данный способ захоронения оказался более современным. «Лучше прийти культурно положить цветы у урны, чем ехать на кладбище месить грязь», — написала Ирина. «Могил рыть не надо будет, да и гробы не нужны», — отметил еще один житель города. Горожанин Владислав отметил, что на кладбищах не всего есть куда подхоронить полноценный гроб к родным, в отличие от урны. «Нужен крематорий. Так хоть детям или внукам по разным погостам мотаться не придется. Не думаю, что будет дороже чем в Екатеринбурге. Зато проблем гораздо меньше», — написал мужчина. Еще один респондент отметил плюсом кремации то, что это не станет каким-то сдерживающим фактором при переезде родственников. Ну, и как-то гнить для меня хуже, чем гореть», — добавил подписчик.  Нашлись среди голосовавших и те, кто высказался против крематория. По их мнению, это является языческим ритуалом и непозволительно для верующих людей. «Из земли создан человек, туда и возвратиться должен», — подчеркнула Юлия. «Я лично себе и близким такой участи не желаю. Быть похороненным не в земле, а горсточкой пепла лежать „на выставке“ в шкатулке... Это треш», — отметила другая женщина. Также были те, кто считает создание крематория небезопасным для экологии. Ранее против такого проекта выступала Курганская епархия.  Ранее URA.RU писало, что крематорий в Кургане планируют построить до 2028 года. На его создание планируют потратить не менее 100 миллионов рублей. Реализацией проекта займется тюменский бизнесмен. На территории будущего крематория обещают сделать колумбарий для урн с прахом и много парковочных мест. На данный момент инвестором ведутся проектные и изыскательные работы. Бурные споры вокруг стройки начались несколько лет назад, после того мэрия выделила под него землю. Местные похоронщики заявляли, что такой проект является провальным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...