Курская область скоро будет освобождена: о чем говорил Песков 13 марта

В ходе конференц-колла 13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал несколько важных заявлений о текущей ситуации в Курской области и перспективы мирного урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что ВС РФ нацелены на скорейшее освобождение российского региона, при этом заботясь о безопасности мирного населения и военнослужащих. Главные заявления Пескова — в материале URA.RU.
Освобождение Курской области
Дмитрий Песков сообщил, что «достаточно скоро Курская область будет освобождена». В ответ на вопрос о том, сколько времени может занять вытеснение ВСУ с территории региона, он отметил, что освобождение будет происходить с максимально возможной осторожностью, чтобы минимизировать потери. «Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что нужно сделать это как можно быстрее, сохраняя жизни наших военных и мирного населения», — добавил Песков.
Переговоры с США
Важным аспектом обсуждения стали контакты с американской стороной. Песков подтвердил, что 12 марта состоялся телефонный разговор между помощником президента России Юрием Ушаковым и советником по национальной безопасности США Майком Уолтцом. По его словам, в ходе этих переговоров была передана определенная информация, однако детали не были раскрыты.
Также Песков сообщил о предстоящем визите группы американских переговорщиков в Россию. «Действительно, переговорщики летят в Россию, контакты запланированы», — сказал он, не раскрывая при этом подробностей состава делегации и тем обсуждения.
Список требований для прекращения конфликта
Песков не подтвердил информацию о том, что Россия передала США список условий для перемирия на Украине. «Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать», — сказал он, акцентируя внимание на необходимости опираться на официальные источники информации.
О визите Путина в Курскую область
Песков объяснил, почему Путин посетил Курскую область в военной форме. Он отметил, что «так посчитал верховный главнокомандующий необходимым».
О возможности территориальных уступок
Песков заявил, что территории, вошедшие в состав РФ, по Конституции являются ее регионами, подчеркивая, что это неподлежащая обсуждению данность. На вопрос о международном признании новых регионов, включая Крым и Севастополь, он акцентировал, что они уже записаны в Конституции России и рассматриваются как ее составные части.
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