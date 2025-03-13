В Кремле ответили на вопрос о требованиях России к США для перемирия на Украине

Песков не подтвердил информацию о списке требований для перемирия на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков не прокомментировал информацию Reuters о том, что РФвыдвинула США требования
Песков не прокомментировал информацию Reuters о том, что РФвыдвинула США требования Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Кремле не могут подтвердить информацию о том, что Россия представила США список требований для перемирия на Украине и для перезапуска двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать», — сказал представитель Кремля во время общения с журналистами. Так Песков ответил на вопрос журналистов о списке условий Вашингтону, который могла выдвинуть Россия.

Ранее Reuters сообщал, что Россия якобы направила США ряд требований, необходимых для достижения перемирия в конфликте с Украиной и потенциального обновления двусторонних отношений. Информация поступила от источников, осведомленных о текущей ситуации. Источники агентства отметили, что предложенные Кремлем условия обширны и напоминают предыдущие требования, которые РФ выдвигала в адрес Украины, США и НАТО. Конкретные детали требований не разглашались.

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В Кремле не могут подтвердить информацию о том, что Россия представила США список требований для перемирия на Украине и для перезапуска двусторонних отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать», — сказал представитель Кремля во время общения с журналистами. Так Песков ответил на вопрос журналистов о списке условий Вашингтону, который могла выдвинуть Россия. Ранее Reuters сообщал, что Россия якобы направила США ряд требований, необходимых для достижения перемирия в конфликте с Украиной и потенциального обновления двусторонних отношений. Информация поступила от источников, осведомленных о текущей ситуации. Источники агентства отметили, что предложенные Кремлем условия обширны и напоминают предыдущие требования, которые РФ выдвигала в адрес Украины, США и НАТО. Конкретные детали требований не разглашались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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