В Кремле рассказали о прошедшем разговоре Ушакова и Уолтца

Вчера состоялся телефонный разговор между помощником Президента России Юрием Ушаковым и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. В ходе переговоров американская сторона предоставила российским коллегам определенную информацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация была российской стороне предоставлена», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Детали предоставленной информации не были оглашены публично.
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