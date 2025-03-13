В Кремле рассказали о прошедшем разговоре Ушакова и Уолтца

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Песков подтвердил разговор Уолтца и Ушакова
Песков подтвердил разговор Уолтца и Ушакова Фото:

Вчера состоялся телефонный разговор между помощником Президента России Юрием Ушаковым и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. В ходе переговоров американская сторона предоставила российским коллегам определенную информацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация была российской стороне предоставлена», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Детали предоставленной информации не были оглашены публично.

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Вчера состоялся телефонный разговор между помощником Президента России Юрием Ушаковым и советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. В ходе переговоров американская сторона предоставила российским коллегам определенную информацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вчера был телефонный разговор Уолтца и Ушакова. Определенная информация была российской стороне предоставлена», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Детали предоставленной информации не были оглашены публично.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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