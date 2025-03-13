Кремль — URA.RU: новые регионы России — это данность

ЛНР и ДНР, Херсонская и Запорожская области, Крым и Севастополь записаны в Конституции, это российские территории. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU заявление Владимира Зеленского о том, что Украина по итогам переговоров по урегулированию конфликта не будет признавать утрату территорий.
«Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации, они записаны в Конституции Российской Федерации. Это данность», — заявил Песков. Эти слова прозвучали во время общения с журналистами.
Пресс-секретарь президента также призвал не забегать вперед с рассуждениями о позициях сторон на возможных переговорах по Украине. По его словам, говорить об этом публично сейчас неправильно, потому что сами переговоры еще даже не начались.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Штаты обсудили с Украиной вопрос территориальных уступок. При этом Зеленский заявил, что Киев по итогам возможных переговоров по урегулированию конфликта с Россией не станет признавать утрату территорий. В Саудовской Аравии 11 марта прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение о прекращении огня на 30 дней.
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