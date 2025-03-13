В Челябинске арестовали свердловчанина, отправившего бомбы бойцам СВО

Центральный райсуд Челябинска арестовал на два месяца свердловчанина, задержанного ФСБ после попытки отправить взрывоопасные «подарки» бойцам СВО. По данным URA.RU, он пробудет в изоляции до 11 мая.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 мая 2025 года», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе УФСБ по региону также ситуацию не комментируют.
Свердловчанин был задержан сотрудниками ФСБ в Первоуральске. Предварительно, он был завербован спецслужбами Украины. Ему было поручено изъять из тайника посылки в виде коробок из-под парфюмерии и отправить их по адресам бойцов СВО в разные точки России. При открытии коробки с прикрепленными к ним георгиевскими ленточками должны были взорваться и убить военных.
Взрывоопасный товар был обнаружен в аэропорту Челябинска. Саперы обезвредили его.
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