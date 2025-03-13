В Челябинске арестовали свердловчанина, отправившего бомбы бойцам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пробудет в СИЗО минимум до 11 мая
Мужчина пробудет в СИЗО минимум до 11 мая Фото:

Центральный райсуд Челябинска арестовал на два месяца свердловчанина, задержанного ФСБ после попытки отправить взрывоопасные «подарки» бойцам СВО. По данным URA.RU, он пробудет в изоляции до 11 мая.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 мая 2025 года», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе УФСБ по региону также ситуацию не комментируют.

Свердловчанин был задержан сотрудниками ФСБ в Первоуральске. Предварительно, он был завербован спецслужбами Украины. Ему было поручено изъять из тайника посылки в виде коробок из-под парфюмерии и отправить их по адресам бойцов СВО в разные точки России. При открытии коробки с прикрепленными к ним георгиевскими ленточками должны были взорваться и убить военных.

Взрывоопасный товар был обнаружен в аэропорту Челябинска. Саперы обезвредили его.

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Центральный райсуд Челябинска арестовал на два месяца свердловчанина, задержанного ФСБ после попытки отправить взрывоопасные «подарки» бойцам СВО. По данным URA.RU, он пробудет в изоляции до 11 мая. «Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 мая 2025 года», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой суда. Там от комментариев воздержались. В пресс-службе УФСБ по региону также ситуацию не комментируют. Свердловчанин был задержан сотрудниками ФСБ в Первоуральске. Предварительно, он был завербован спецслужбами Украины. Ему было поручено изъять из тайника посылки в виде коробок из-под парфюмерии и отправить их по адресам бойцов СВО в разные точки России. При открытии коробки с прикрепленными к ним георгиевскими ленточками должны были взорваться и убить военных. Взрывоопасный товар был обнаружен в аэропорту Челябинска. Саперы обезвредили его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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