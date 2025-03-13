Лукашенко: Путин будет разговаривать с Уиткоффом о перемирии на Украине

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Лукашенко рассказал о важных встречах Путина
Лукашенко рассказал о важных встречах Путина Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями президента США Дональда Трампа  по перемирию на Украине. Разговор может состояться 13-14 марта, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Владимир Владимирович поговорит с представителями, посланцами Трампа на эту тему сегодня-завтра. Там много вопросов, помимо перемирия», — сказал Лукашенко на встрече со СМИ перед переговорами с Путиным, передает РИА Новости.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву 13 марта. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Путин встретится с Уиткоффом, однако отметил, что есть и другая тема для разговора — это дальнейшее развитие российско-американских отношений.

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Президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями президента США Дональда Трампа  по перемирию на Украине. Разговор может состояться 13-14 марта, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Владимир Владимирович поговорит с представителями, посланцами Трампа на эту тему сегодня-завтра. Там много вопросов, помимо перемирия», — сказал Лукашенко на встрече со СМИ перед переговорами с Путиным, передает РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву 13 марта. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Путин встретится с Уиткоффом, однако отметил, что есть и другая тема для разговора — это дальнейшее развитие российско-американских отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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