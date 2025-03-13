Лукашенко: Путин будет разговаривать с Уиткоффом о перемирии на Украине

Президент России Владимир Путин проведет встречу с представителями президента США Дональда Трампа по перемирию на Украине. Разговор может состояться 13-14 марта, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
«Владимир Владимирович поговорит с представителями, посланцами Трампа на эту тему сегодня-завтра. Там много вопросов, помимо перемирия», — сказал Лукашенко на встрече со СМИ перед переговорами с Путиным, передает РИА Новости.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Москву 13 марта. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что Путин встретится с Уиткоффом, однако отметил, что есть и другая тема для разговора — это дальнейшее развитие российско-американских отношений.
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