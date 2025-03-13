Ушаков не исключил встречи Путина с Уиткоффом

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Путин может встретиться с Уиткоффом, заявил Ушаков
Путин может встретиться с Уиткоффом, заявил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил возможности встречи президента Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. Он уточнил, что предстоящие переговоры с американской стороной могут проводиться на высоком уровне.

«Спецпосланник США будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга. [Встреча самого высокого ранга] не исключена», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры беседы последний разместил в своем telegram-канале.

Ранее самолет Gulfstream G650ER, где находился спецпосланник президента США Дональда Трампа Уиткофф приземлился в Москве. Он прибыл в аэропорт Внуково из Катара, где американец участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС.

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Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил возможности встречи президента Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. Он уточнил, что предстоящие переговоры с американской стороной могут проводиться на высоком уровне. «Спецпосланник США будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга. [Встреча самого высокого ранга] не исключена», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры беседы последний разместил в своем telegram-канале. Ранее самолет Gulfstream G650ER, где находился спецпосланник президента США Дональда Трампа Уиткофф приземлился в Москве. Он прибыл в аэропорт Внуково из Катара, где американец участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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