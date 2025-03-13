Ушаков не исключил встречи Путина с Уиткоффом

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил возможности встречи президента Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. Он уточнил, что предстоящие переговоры с американской стороной могут проводиться на высоком уровне.
«Спецпосланник США будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга. [Встреча самого высокого ранга] не исключена», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры беседы последний разместил в своем telegram-канале.
Ранее самолет Gulfstream G650ER, где находился спецпосланник президента США Дональда Трампа Уиткофф приземлился в Москве. Он прибыл в аэропорт Внуково из Катара, где американец участвовал в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС.
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