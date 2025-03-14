Санкции против России и контракт с «Газпромом»: о чем до сих пор молчали США

США ужесточают санкции против России, ограничивая платежи за энергоносители. Одновременно с этим страны ведут мирные переговоры с целью скорейшего завершения украинского кризиса, регулярно заявляя о взаимовыгодном партнерстве. При этом американские промышленники уже нацелились на контракты с «Газпромом». Что не договаривает Вашингтон — узнаете из публикации URA.RU
Какие санкции ввели США
Белый дом «без лишнего шума» допустил, чтобы истекли лицензии, охватывающие платежи за энергоносители нескольким банкам в РФ, которым по-прежнему разрешалось получать платежи в американских долларах. Мера, действовавшая с начала спецоперации ВС РФ на Украине, перестала существовать, пишет агентство Bloomberg
В число финансовых организаций, на которые не распространялись санкции, входили Внешэкономбанк, Банк ФК «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, Банк Зенит, Банк «Санкт-Петербург» и ЦБ РФ. Решение еще больше ограничить доступ к американским банковским системам затрудняет покупку российской нефти другим странам, тем самым ограничивая ее мировые поставки. Это может привести к росту цен на 5 долларов за баррель, что станет самым заметным скачком после снижения стоимости в последние недели.
Штаты хотят огромную сделку с Россией по газу или нефти
В Вашингтоне изучают пути сотрудничества с «Газпром» в рамках глобальных проектов. По оценке аналитиков, это может вылиться в более тесные связи с Москвой и мирному соглашению по Украине.
В Европе уверены, что Россия и США уже провели предварительные обсуждения этого вопроса. Источники в политэлите затрудняются сказать точно, принимал ли участие в переговорах лично американский президент Дональд Трамп. Белый дом тему никак не комментирует.
Причины и последствия санкций
Министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью журналистам, что страна не колеблясь введет дополнительные санкции против РФ, чтобы заставить сесть за стол переговоров. По его словам, Трамп готов оказать максимальное давление на обе стороны. При этом сам глава Белого дома отмечал, что не собирается использовать преимущество на фоне «позитивных» подвижек в переговорном процессе.
О том, что срок окончания лицензий существенно затормозит работу по получению российской стороной нефтегазовых доходов, предупредил экс-сотрудник американского Госдепа Эдвард Фишман. Он работал над пакетом ограничений против РФ в 2014 году. «Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод, отраслевой трейдер или кто-то, кто покупает российский газ, и ваш банк хочет платить России за нефть и газ в долларах (или любой другой западной валюте), вам будет очень трудно это сделать», — отметил он в интервью Bloomberg.
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